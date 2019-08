M5S | ”Noi col Pd? Salvini giullare | inventane un’altra”

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 9 agosto 2019) Roma, 9 ago. (AdnKronos) – “Sento che ci sono toni simili tra Renzi e Di Maio” il loro “governo sarebbe inaccettabile per la democrazia”. Matteoparla da Termoli, in Molise, ed esclude la possibilità di un’alleanza tra M5S e Pd. “Sarebbe incredibile”, ha ribadito.“E’ orribile solo il pensiero di Renzi e Di Maio assieme – ha proseguito – Iniziamo a vedere se ci fanno votare, in Italia non c’è nulla di scontato”.“C’erano più no che sì, e ora il prima possibile”.Così Matteo, in diretta da Termoli, in Molise. “Abbiamo fatto una scelta di coerenza, di coraggio, non so quanti altri partiti al mondo avrebbero rinunciato a sette ministeri”. “Tutti i parlamentari della Lega sono a Roma da lunedì – ha spiegato – e i parlamentari rialzano il ...

davidefaraone : FI, fdi e Lega hanno votato contro la mozione M5S. Risultato: 180 a 111. Non avessimo votato noi, 51, la mozione n… - lucianonobili : Oggi è una bella giornata per il Paese che ha confermato impegno su #TAV, per il @pdnetwork che ha spaccato #Lega e… - repubblica : Pd, i renziani rispondono all'appello di Zingaretti: 'Noi ci siamo, ma mai col M5S, sarebbe la morte del partito' [… -