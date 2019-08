M5S: non si cancellano domande Reddito

"Nessuno potrà cancellare le 900 miladie pensione di cittadinanza, accolte in questi mesi. Questa è la cartina della nostra Italia, in ogni Comune, dietro ogni numero trovate speranza e voglia di dignità. Grazie, Giuseppe Conte!" Così su Twitter il presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera, Brescia (M5S). Posta una mappa delle, in base ai dati Inps, da cui emrge che i primi 3 Comuni sono Napoli (36.399), Roma (32.905), Palermo (26.114)(Di venerdì 9 agosto 2019)