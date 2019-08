L' export a giugno rallenta | -3 5% su base annua

Istat - export in crescita a giugno +1 - 2% : trend positivo grazie a Usa e Giappone : crescita congiunturale per le esportazioni (+1,2%) e flessione per le importazioni (-2,1%) a giugno. I dati dell’Istat mostrano un trend positivo dell’export, che continua da quattro mesi. “La positiva dinamica congiunturale – aggiunge – è determinata dall’aumento delle vendite verso i mercati extra Ue. La flessione dell’export – continua l’istituto di statistica – su base annua è condizionata ...

