I migranti di Open Arms ​chiedono l' asilo dal mare

(Di venerdì 9 agosto 2019) Francesca Bernasconi Le richieste d'da parte degli 89 adulti sono già state inviate, ancora prima che la nave abbia attraccato in porto. Il fondatore: "Procedura senza precedenti" Il fondatore dell'Ong l'ha definita una "procedura senza precedenti". E infatti nessuno aveva mai inviato una richiesta d'prima che la nave attraccasse in porto. Daia bordo di, invece, le richieste di protezione arrivano dal. Lo ha reso noto Oscar Camps, il fondatore dell'organizzazione, che sul profilo twitter ufficiale dell'Ong ha dato la notizia, raccontando come la nave si sia "trasformata in un inedito ufficio per l'". Gli 89 adulti, a bordo della nave ferma a largo delle coste di Lampedusa da 8 giorni, "manifestano in acque internazionali la loro volontà di chiedere protezione in Europa". E sembra che laabbia già inviato le testimonianze ...

