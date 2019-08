Crisi | Salvini | “Prepariamo un governo che va avanti a colpi di sì | non ho tempo di

Crisi di Governo - Salvini visto dalla stampa estera. I media tedeschi : “Il bagnino”. “Lui primo ministro? Fa venire la pelle d’oca” : Per il settimanale Der Spiegel è “Der Bademeister”, il bagnino che “ha aperto la campagna elettorale con un tour sulle spiagge“. Ancora più duro l’editoriale apparso sul sito del telegiornale del primo canale pubblico Ard: “Lui primo ministro italiano: un pensiero che fa venire la pelle d’oca” si legge nell’articolo dal titolo: “Il più pericoloso populista d’Europa”. Così i media ...

Crisi di governo - Buffagni (M5s) : “Salvini ha tradito perché non ha voluto cambiamento. Sulla giustizia voleva riforma alla Berlusconi” : “La parola data per me ha un valore al contrario di quella dei Giuda” così su facebook il sottosegretario M5s Stefano Buffagni: “Chi tradisce gli italiani una volta lo rifarà ed è questo che fa male agli italiani. perché ha tradito gli italiani? perché serve vera volontà di cambiamento per tagliare le poltrone che finanziano i partiti ed i debiti, serve coraggio per fare una riforma della giustizia vera e non alla Berlusconi ...

Salvini : Crisi - tempi certi per mercati : 17.08 "Saremo a Roma lunedì, martedì e tutto il tempo necessario,anche a Ferragosto, se serve. Speriamo che nessuno la butti più avanti, perché anche i famosi mercati hanno bisogno di tempi certi". Lo dice il leader della Lega, Salvini, dopo l'apertura della crisi di governo.Ha dato appuntamento ai parlamentari leghisti per lunedì,alle 18,alla Camera. "Serve un governo che vada avanti per 5 anni,fondato su crescita e lavoro e non su ...

Crisi di governo - Fratoianni (SI) : “Salvini ha paura della manovra - gli interessa solo il potere” : “Messaggio alla politica e ai cittadini che amano questo Paese: di fronte a un uomo che pensa solo al proprio potere, c’è bisogno di organizzare una proposta forte, semplice, con idee nuove. Incontriamoci subito”. Così Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) in un video messaggio postato su Facebook. L'articolo Crisi di governo, Fratoianni (SI): “Salvini ha paura della manovra, gli interessa solo il potere” proviene da ...

Crisi di Governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini convoca i suoi : lunedì tutti a Roma : La Lega presenta in Senato una mozione di sfiducia al premier Giuseppe Conte. «Troppi no (da ultimo il clamoroso e incredibile no alla Tav) fanno male all'Italia che invece ha bisogno di...

Partita aperta su tempi della Crisi - lunedì capigruppo del Senato. E Meloni avverte Salvini : alleanze prima del voto : Ufficializzata la crisi del governo di Giuseppe Conte, la Partita si sposta adesso sui tempi. Il premier ha scelto la via della parlamentarizzazione, cosa che comporta la riconvocazione a domicilio delle Camere. La Lega, per "velocizzare" la procedura, stamani ha depositato in Senato una mozione di sfiducia contro l'esecutivo. Il voto sulle mozioni sulla Tav, ha "suggellato una situazione di forti differenze di vedute" e "le stesse divergenze" ...

Crisi di governo - Appendino : “Da Salvini scelta irresponsabile - blocca il Paese per motivi personali” : “La responsabilità di questa Crisi è di Matteo Salvini: ha mandato il Paese al voto con giustificazioni non credibili e credo che debba spiegare perchè sta facendo questa scelta irresponsabile”. Dal palazzo civico di Torino, la sindaca Chiara Appendino attacca il leader della Lega: “La sua scelta comporta il blocco del Paese per motivi prettamente elettorali mettendo il consenso di fronte agli interessi degli italiani”. L'articolo Crisi di ...

La Crisi di governo è il delitto perfetto di Matteo Salvini : Fare cadere il governo ora significa, ancora una volta, gestire l'agenda politica (e viene facile fare apparire i grillini come quelli che invece sono attaccati alla poltrona), disinnescare Di Maio e i suoi (che infatti già oggi appaiono piuttosto goffi mentre dicono della Lega ciò che si scriveva da mesi), continuare a giocarsi tutto sulla propaganda (che è la cosa che Salvini sa fare meglio) e instillare nella gente l'idea di poter essere ...

Crisi di governo - la Lega presenta mozione di sfiducia a Conte. Salvini : «Intesa Renzi-Di Maio? Pericolo per la democrazia». M5S : fake news - giullare : La presidente del Senato Casellati ha convocato i capigruppo per lunedì alle ore 16 «Troppi no fanno male all’Italia» dice il partito di Salvini.

Crisi di governo - Meloni : “Alleanze prima delle elezioni. Salvini va al voto da solo? Non credo” : “Noi le alleanze le facciamo prima del voto e non dopo, perché vogliamo essere chiari, siamo la forza più coerente, siamo concreti e affidabili”. Giorgia Meloni vede l’obiettivo a portata di mano. Da mesi la leader di Fratelli d’Italia corteggia Matteo Salvini e oggi a Radio Anch’io, su Radio Rai Uno, ha commentato l’intenzione di andare al voto da solo espressa dal segretario della Lega. “Non credo che ...

Crisi di governo - Vauro scatenato in tv : 'Golpe di Salvini - M5S imbecilli' : Vauro non può certo essere considerato uno dei più grandi fan di Matteo Salvini, anzi. Il vignettista è stato spesso protagonista di duri attacchi nei confronti del Ministro dell'Interno. Una tradizione che, adesso, si rinnova sulla base degli ultimi fatti di cronaca politica che raccontano come la Crisi in seno al governo sia ormai irreversibile. Una situazione per la quale Vauro trova in Salvini un capro espiatorio, attaccandolo in maniera ...

Sergio Mattarella - il timing della Crisi e la strategia : premier esterno - via Salvini dagli Interni : Matteo Salvini ha fretta di arrivare al voto e così spera che la convocazione del premier Giuseppe Conte in aula al Senato (dopo la sfiducia presentata dal Carroccio), avvenga il prima possibile. La data auspicata è quella di martedì 13 agosto, mentre le opposizioni cercano di prendere tempo e propo

Matteo Renzi fregato da Matteo Salvini : Crisi a Ferragosto? Addio al nuovo partitino dell'ex premier : E fu così che Matteo Salvini riuscì a fregare persino Matteo Renzi. Lui che ha annunciato che alla prossima Leopolda darà le indicazioni sulle sue intenzioni future è stato preso in contropiede dalla crisi chiamata e voluta dal nemico giurato. L'ex premier - riporta Repubblica - si aspettava il voto

Crisi di governo - Giarrusso (M5s) : “Salvini vuole più poltrone e comandare in maniera assoluta” : “Perché Salvini ha aperto la Crisi? Forse perché vuole più poltrone, forse perché vuole comandare in maniera assoluta”. A dirlo, ospite di L’aria che tira – estate,su La7, l’europarlamentare del M5s, Dino Giarrusso, nel giorno dell’annuncio della Lega sulla mozione di sfiducia al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L'articolo Crisi di governo, Giarrusso (M5s): “Salvini vuole più poltrone e ...