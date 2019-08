Calciomercato | le notizie di oggi | la Juve bussa in casa Barcellona | idea Fiorentina | le

Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 10 agosto 2019) LAGUARDA IN– Il Bayern Monaco si avvicina a grandi passi al calciatore dell’Inter Perisic, come riporta la ‘Bild’ il croato sarebbe il giocatore perfetto per i bavaresi e non rientra più nei piani di Antonio Conte,conosce già la Bundesliga, avendo giocato dal 2011 al 2015 per il Borussia Dortmund e per il Wolfsburg, operazione in prestito con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro. Come riporta ‘El Mundo Deportivo’ sono tre le squadre che hanno messo nel mirino il centrocampista offensivo brasiliano Coutinho: si tratta di Psg,ntus e Bayern, il calciatore potrebbe lasciare il(LE ALTRE TRATTATIVE) IDEE PER LA– Giorni di intense trattative per il. Non solo Serie B e Serie C, ma anche le squadre di Serie A si danno da fare per chiudere le trattative prima dell’inizio del campionato, al quale ...

romeoagresti : #Juventus: si avvicina #Barrenechea ?????? ?? - GoalItalia : Il Parma 'saccheggia' il Milan: nel mirino sia Laxalt che Strinic ?? - GoalItalia : Juve alle prese con il rebus Rugani: sfumato il trasferimento in Premier, la pista più calda è la Roma ??? -