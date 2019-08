50 anni fa morì Sharon Tate | ultima vittima di Charles Manson e icona discussa di

Carlos Corona compie 17 anni/ Nina Moric commuove : 'auguri anima mia' : Carlos Corona compie 17 anni, Nina Moric fa gli auguri al figlio pensando a Fabrizio Corona e commuove tutti: 'auguri anima mia'.

Marcinelle - 63 anni fa la tragedia in cui morirono 136 minatori italiani. Mattarella : “Tutela dei lavoratori è principio di civiltà” : “La tragedia di Marcinelle è parte della memoria collettiva dell’Italia e dei Paesi che ne furono colpiti. Il sacrificio di 262 lavoratori, di cui 136 connazionali, ci esorta a promuovere, oggi come in passato, migliori opportunità di lavoro e massime garanzie di sicurezza per tutti i lavoratori, in Italia, in Europa e nel mondo”. È questo il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione del 63esimo ...

Musica - 25 anni fa moriva Domenico Modugno - : Il 6 agosto del 1994 moriva a Lampedusa a soli 66 anni Domenico Modugno, uno dei simbolo della Musica italiana. Era per tutti Mister Volare grazie alla sua celeberrima "Nel blu dipinto di blu", brano vincente di Sanremo 1958, ancora oggi considerata la canzone italiana più popolari al mondo: oltre 22 milioni le copie vendute, secondo la Siae il pezzo italiano più eseguito su tutto il pianeta negli ultimi 60 anni. Modugno ha vinto anche altri 3 ...

Giorgio Armani : “Il mio primo amore morì travolta da un camion a 9 anni” : “Sono che non sapeva di esserlo ma ha sempre lottato in un periodo dove ogni giorno era un rischio. Un’esplosione improvvisa mi spedì all’ospedale per 40 giorni, dove mi fecero una terapia mostruosa immergendomi nell’alcol per togliermi la pelle bruciata“. Un inedito Giorgio Armani si è raccontato a cuore aperto in una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha parlato di passioni e ricordi d’infanzia, come questo, ...

Si fa le lampade abbronzanti per un decennio : sviluppa due tumori della pelle in 6 anni : Sarah Carlick, 45 anni, aveva un lettino abbronzate a casa che ha usato per molti e molti anni prima di accorgersi che qualcosa non andava. "Ero ignorante all'epoca, con il sole non si scherza" dice oggi. "Le abbronzature durano alcune settimane, mentre una diagnosi di cancro rimane con te per tutta la vita” sentenzia.

Il marito la fa morire di fame per 12 anni : “Non volevo una moglie grassa” : Catherine Hartley afferma che il suo ex compagno Matthew Hartley si rifiutava di lasciarla mangiare perché "voleva una modella taglia zero" accanto a lui. L'avrebbe picchiata anche mentre era incinta. Ma alla fine l'uomo se l'è cavata con una sentenza di condanna piuttosto mite...

Nina Moric ricorda la separazione dal figlio Carlos : "Ho combattuto per 4 anni. Bibbiano? E' la punta dell'iceberg" : Nina Moric, con un lungo post su Instagram nel quale ha condiviso anche una foto di Carlos Maria, il figlio che ha avuto dall'ex marito Fabrizio Corona, ha voluto ricordare gli anni difficili causati dalla separazione da suo figlio, durata circa 4 anni.Era il 2015 quando Nina Moric perse l'affido di suo figlio Carlos dopo una lite con sua madre che richiese l'intervento delle forze dell'ordine.prosegui la letturaNina Moric ricorda la ...

Modica - morire stroncati da un infarto a 18 anni : Ha lasciato sgomenti la notizia della morte di Anna Maria Linguanti, la ragazza appena diciottenne stroncata ieri sera da un infarto mentre era a casa

Horace : umorismo britannico e narrativa cinematografica in questo adventure platform disponibile da oggi su PC : Horace, adventure-platform, unico e affascinante, caratterizzato da un'eccentrica miscela di umorismo britannico e narrativa cinematografica, è disponibile da oggi su PC, pubblicato da 505 Games sulla piattaforma Steam. I giocatori potranno acquistarlo al prezzo speciale di €13.49, grazie a uno sconto del 10% sul prezzo ufficiale del gioco (€14.99), disponibile per la prima settimana dal lancio.questo videogioco è un platform con ...