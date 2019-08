Traffico Roma del 08-08-2019 ore 09 | 30

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 8 agosto 2019) NON MOLTO ILREGISTRATO IN QUESTE ORE. SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE ANAGNINA E ARDEATINA IN DIREZIONE AURELIA. QUALCHE PROBLEMA SULLA VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE IN USCITA DAL CENTRO CITTÀ. TRA VIA ANNIA REGILLA E VIA AL QUARTO MIGLIO. INCIDENTE SULLA CRISTOFORO COLOMBO, CI SONO CODE TRA VIA CARLO LEVI E VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO IN DIREZIONE DELL’EUR. PERE LAVORI INCOLONNAMENTI SULLA VIA ARDEATINA NELLE DUE DIREZIONI TRA VIA DI TORRICOLA E IL RACCORDO NEL QUADRANTE NORD DELLA CITTÀ PROSEGUONO I LAVORI ALL’INTERNO DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII CHE RESTA CHIUSA A SCENDERE, OVVEROSIA A PARTIRE DA VIA DELLA PINETA SACCCHETTI IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO. CHIUSI NATURALMENTE TUTTI GLI ACCESSI, VALE A DIRE QUELLI DI VIA DELLA PINETA SACCHETTI, VIA ENRICO PESTALOZZI, VIA PIEVE DI ...

