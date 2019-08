Savona | a Urbe lo Stato batte in ritirata Qui anche trovare un medico è un problema

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il 4 agosto l’Anci (l’Associazione dei comuni italiani) ha lanciato l’allarme per i tagli al personale che, moltiplicati dagli effetti di Quota 100, potrebbero paralizzare i piccoli comuni. Ma il sisma che oggi li investe appare come qualcosa di più ampio: come una vera e propria ‘dello’. Sonoad, un piccolo paese in provincia di, che nel ’500 era famoso per le scuri forgiate nella sua ferriera e nel ‘900 per i suoi taglialegna, veri e propri highlander, richiesti in Francia per la loro forza e per la capacità di sopportare il freddo. Oggiè un labirinto di borgate che, nel Parco del Beigua, (), offre paesaggi unici sia al cliclista palestrato, sia al pensionato pigro che voglia leggere Conrad all’ombra di un castagno. “Mi raccomando: nell’entroterra non fatevi mai venire un infarto di notte. Meglio farselo venire di mattina perché ...

