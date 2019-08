Router WiFi portatile | i migliori da comprare

Fonte : chimerarevo

(Di giovedì 8 agosto 2019) Avete bisogno di creare una rete wireless mobile da portare in giro per collegare tutti i vostri dispositivi (es. smartphone, tablet e notebook) ma non sapete quale dispositivo utilizzare? In questa guida d’acquisto vi sveleremo leggi di più...

DebiruS : @Al3xI98O Per dei lavori a casa ho dovuto spostare il router una stanza più lontana dalla cucina rispetto a prima,… - bevolpi : @ArtemisiaBa @RafBigCat Solo con il wifi, o pure con i dati? A me ho scoperto era il router che mi bloccava alcuni… - michele80656530 : RT @NetflixIT: 'La password del wifi è dietro al router' Dietro al router: -