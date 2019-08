Rosa Perrotta e Pietro mostrano per la prima volta su Instagram il piccolo ' Dodo'

Rosa Perrotta ci ripensa e pubblica la prima foto del figlio Domenico Tartaglione : “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi”. Alla fine Domenico Tartaglione, figlio della ex tronista di Uomini e donne Rosa Perrotta e di Pietro Tartaglione nato lo scorso 25 luglio, sbarca sui social con una foto che lo ritrae in tutto il suo splendore. Un gesto non scontato da parte della neo mamma, che recentemente aveva spiegato ai follower il motivo per cui ...

UeD Rosa Perrotta mostra Dodo. Spunta Sperti : il commento - addio attriti : UeD Rosa Perrotta mostra Dodo. Spunta Gianni Sperti e commenta: oltre gli attriti Gli affezionati di Uomini e Donne sanno bene che tra Rosa Perrotta e Gianni Sperti non c’è mai stato troppo feeling. Durante il trono della ragazza salernitana, sono infatti stati diversi gli attriti con lo storico opinionista in forza al programma che […] L'articolo UeD Rosa Perrotta mostra Dodo. Spunta Sperti: il commento, addio attriti proviene da ...

Rosa Perrotta cambia idea : la prima foto di Domenico : “Ciao - sono il piccolo Dodo” : Rosa Perrotta, da pochi giorni mamma di Domenico, avuto dal suo Pietro Tartaglione, ha cambiato idea. La sua ultima info social era stata lanciata proprio per ribadire il concetto contrario, che mai avrebbe messo il piccolo Domenico alla ribalta dei social e dei media. Non era passato inosservato il suo punto di vista che, a ben vedere era di responsabilità, di protezione della privacy famigliare ma soprattutto dell’immagine del piccolo ...

Rosa Perrotta cambia idea e mostra il figlio sui social : “Da oggi ci sono anch’io” : L'ex tronista di 'Uomini e Donne' aveva detto che non avrebbe pubblicato subito le foto del piccolo Domenico, ma adesso ecco...

Rosa Perrotta 'NON MOSTREREMO MAI MIO FIGLIO DODO'/ Cambia idea : ecco la foto : ROSA PERROTTA Cambia idea. Da 'NON lo MOSTREREMO mai' alla prima foto del FIGLIO Dodo su Instagram: 'da oggi ci sono anche io'

Rosa Perrotta presenta il piccolo Dodo : "Da oggi ci sono anch’io" - : Francesca Galici Dopo qualche tentennamento iniziale, Rosa Perrotta ha deciso di rompere gli indugi e di mostrare il volto del piccolo Dodo ai suoi tantissimi follower che in questi mesi le hanno regalato tanto amore Solo poche ore fa Rosa Perrotta ha dichiarato su Instagram di non essere pronta a condividere il volto del piccolo Domenico. Una scelta di cuore quella dell'influencer ed ex naufraga, impaurita dai commenti negativi ...

Rosa Perrotta mostra il figlio : “Dodo - piacere di conoscervi” : Rosa Perrotta mostra il figlio Domenico: “Dodo, piacere di conoscervi”. I fan vanno in tilt Rosa Perrotta, che ha partorito il 25 luglio scorso, dopo varie polemiche, ha deciso di mostrare a tutti il piccolo Domenico, il figlio avuto da Pietro Tartaglione. Per farlo ha pubblicato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto […] L'articolo Rosa Perrotta mostra il figlio: “Dodo, piacere di conoscervi” proviene ...

Rosa Perrotta cambia idea e mostra il figlio su Instagram : la foto : Rosa Perrotta presenta il suo Domenico, ecco la sua prima foto sui social Qualcuno avrà sicuramente esultato. Dopo tanti dubbi, esternati qualche giorno fa, Rosa Perrotta ha deciso di presentare il suo bambino sui social ai suoi tantissimi seguaci. L’ex tronista di Uomini e Donne, compagna di Pietro Tartaglione, ha postato una dolcissima foto del […] L'articolo Rosa Perrotta cambia idea e mostra il figlio su Instagram: la foto ...

La prima foto di Domenico Tartaglione - Rosa Perrotta aveva detto : “Non lo mostrerò sui social” : Rosa Perrotta cede al desiderio di presentare ai suoi follower il piccolo Domenico, il bambino nato dall’amore con Pietro Tartaglione. Sui social l'ex tronista ha pubblicato la prima foto del suo bambino a 10 giorni circa dalla nascita : “Ciao a tutti amici di mamma e papà, io sono il piccolo Dodo! Da oggi ci sono anch’io. Piacere di conoscervi” ha scritto l’influencer. \\Solo pochi giorni fa, per giustificare il fatto di non avere ancora ...

Rosa Perrotta contro gli hater non farò vedere mio figlio sui social : L’ex naufraga Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori del piccolo Domenico. Rosa Perrotta è molto attiva su “Instagram”, dove tra l’altro ha annunciato la sua gravidanza. I fan però si chiedono perché il piccolo non sia stato ancora mostrato sui social. Sull’argomento è intervenuta la diretta interessata: “Io ha spiegato dal uso account – non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e ...

Uomini e Donne – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il figlio nel magazine ‘Chi’… : Chi ha le orecchie ben appuntite se lo ricorderà. Qualche giorno fa, infatti, proprio Rosa Perrotta durante una Instagram Story aveva detto che a breve ci avrebbe fatto conoscere il piccolo Dodo, il... L'articolo Uomini e Donne – Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione presentano il figlio nel magazine ‘Chi’… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Rosa Perrotta contro gli hater non farò vedere mio figlio sui social : L’ex naufraga Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori del piccolo Domenico. Rosa Perrotta è molto attiva su “Instagram”, dove tra l’altro ha annunciato la sua gravidanza. I fan però si chiedono perché il piccolo non sia stato ancora mostrato sui social. Sull’argomento è intervenuta la diretta interessata: “Io ha spiegato dal uso account – non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene e ...

Rosa Perrotta ecco perché non mostro mio figlio sui social : Da qualche settimana Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono diventati genitori del piccolo Domenico. Rosa Perrotta è molto attiva su “Instagram”, dove tra l’altro ha annunciato la sua gravidanza. I fan però si chiedono perché il piccolo non sia stato ancora mostrato sui social. Sull’argomento è intervenuta la diretta interessata: “Io ha spiegato dal uso account – non vedo l’ora di condividere con le persone che veramente ci vogliono bene ...

Rosa Perrotta rivela : “Non mi sono mai sentita così nella mia vita” : Rosa Perrotta e la confessione alle sue fan: “Non mi sono mai sentita così appagata e serena” Quando una donna diventa madre inizia, per lei, una vera e propria nuova vita. E questo è quello che sta succedendo a Rosa Perrotta che è da poco diventata mamma del suo Domenico. Dopo pochissimi giorni dal parto, […] L'articolo Rosa Perrotta rivela: “Non mi sono mai sentita così nella mia vita” proviene da Gossip e Tv.