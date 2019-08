Paura per Alain Delon | dopo un ictus e un’emorragia cerebrale le sue condizioni sono

Gf - Paura per Erica Piamonte dopo dolori : Non sto bene - cura lunga : L'ex gieffina ha confidato ai fan che dovrà seguire una dieta ferrea per poter risolvere il suo problema di salute. L'ex gieffina toscana, Erica Piamonte, era finita al centro del gossip nella giornata di ieri, dopo aver accusato un improvviso malore. Erica aveva confidato ai follower di avere dei fortissimi dolori allo stomaco, motivo per il quale non era riuscita a chiudere occhio per una notte. E all'indomani dell'insorgenza del ...

Paura per due scosse di terremoto : a Potenza e a Trento : Due scosse di terremoto sono state registrate stamattina dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una a Potenza e una a Trento

Terremoto in Calabria - Paura a Rende e Cosenza per una scossa nella Valle del Crati : 4° grado Mercalli [MAPPE e DATI] : Pomeriggio di paura oggi a Cosenza e Rende, in una delle zone più densamente abitate della Calabria, dove alle 16:05 s’è verificato un Terremoto di magnitudo 2.6 a 9.6km di profondità, in una giornata caldissima per lo scirocco (la temperatura massima ha raggiunto i +37°C in varie località della Valle del Crati). La scossa, apparentemente lieve, ha avuto un risentimento sismico importante, misurati dall’INGV nel 4° grado Mercalli ...

Il granchio azzurro invade il Salento - che cos'è e perché fa Paura : Il granchio azzurro minaccia le spiagge del Salento. A dare l’allarme è l’associazione Ata-pc Lecce che, da oltre dieci anni, si occupa di salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità. Il crostaceo è una specie aliena trasportata, come altre, da altri mari per mezzo del traffico di navi. È stato segnalato a riva sulle spiagge di Torre Rinalda e Spiaggiabella. «Conoscendo l'aggressività di questa specie aliena che, a causa dell'intensificarsi ...

Paura in mare per Gianna Nannini è stata punta da una medusa viola : Gianna Nannini in questi giorni si rilassa al mare, ma mentre si trovava in acqua è stata punta da una medusa viola è tra le più urticanti. La Nannini ha voluto raccontare il fatto, la medusa pare che l’abbia colpita sul volto che prima di poterlo rivedere, sarà necessario attendere qualche giorno. Il motivo? Sembra infatti che il morso della medusa viola abbia lasciato delle conseguenze piuttosto pesanti sul volto dell’artista che nelle ...

Paura per Massimo Boldi : un incidente d’auto - vettura fuori strada. “Un colpo di sonno” : Giornata da dimenticare e grande spavento per Massimo Boldi. Il famosissimo attore è rimasto infatti coinvolto in un grave incidente d’auto. La notizia sta facendo in queste ore il giro dei social network ed è stata rilasciata da una fonte molto vicina alla famiglia del “compagno” di Christian De Sica. La persona tiene a rimanere anonima ma si tratta di una notizia confermata, nonostante la famiglia voleva rimanesse top secret.\\ Stava infatti ...

Grande Paura per Andrea Bocelli : attimi di tensione sul palco : paura sul palco per Andrea Bocelli. Il cantante si è esibito al Teatro del silenzio, a Lajatico, in occasione dell’evento “Le ali della libertà” registrando il tutto esaurito. Grazie ad Andrea Bocelli il Teatro del silenzio, è riuscito a volare di nuovo tra giochi di luci, danze e sorprese che si sono susseguiti per oltre due ore di spettacolo. Assente, come già annunciato la pop star Dua Lipa che doveva duettare con Bocelli come Mika ha fatto ...

CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni del 6 agosto 2019 : Paura per Casey e Severide : CHICAGO FIRE 6, Anticipazioni del 6 agosto 2019, in prima Tv su Italia 1. Dawson vittima di un fotografo; Stella cerca un altro appartamento.

Guillermo Mariotto commosso spiega perché non avrà figli : “Ho Paura di soffrire per la loro morte” : Ospite del programma 'Io e te', Guillermo Mariotto ha raccontato commosso perché a 14 anni ha deciso che non avrebbe mai avuto figli. Inoltre, ha parlato del suo singolare incontro con Papa Giovanni Paolo II, poi è tornato con la mente alla sua infanzia: "Ero un piromane, davo fuoco alle tende".Continua a leggere

Maria De Filippi e il successo : «Ho Paura di quando finirà - spero di essere stabile sulle mie gambe» : Maria De Filippi rivela le sue paure. “Non avevo mai pensato di finire davanti a una telecamera. Inizialmente è stato traumatico, per questo ero così impostata”, non si aspettava di finire davanti alle telecamere, ma rapidamente Maria De Filippi da “impostata” è diventata una regina della tv, che nel futuro teme di perdere il suo successo. Se inizialmente, come ha raccontato in un’intervista a “Oggi”, il timore era quello di essere inquadrata ...

Teo Teocoli choc - mistero e tanta Paura per la sua salute - costretto a annullare uno show - ecco cosa dice il suo staff : Tensione e paura nello staff di Teo Teocoli per le condizioni di salute del famosissimo show man. Il comico è stato costretto a annullare lo spettacolo che si doveva svolgere il prossimo 6 agosto all’Arena Grande del Castello di Santa Severa. Lo staff del famoso showman ha reso noto che lo spettacolo è annullato perché Teo Tecoli ha problemi non meglio specificati di salute. Teo Teocoli è pugliese è nato a Taranto il 25 febbraio del ...

Teo Teocoli - Paura per le condizioni di salute : annullato lo show - le poche (e strane) parole del suo staff : paura per le condizioni di Teo Teocoli. Le parole del suo staff sono concise: "Caffeina Cultura", si legge, "comunica che per problemi di salute dell'artista, l'evento Tutto Teo di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l'Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annu

Ciclismo - Giro di Polonia 2019 : vittoria e volata discutibile per Jakobsen. Tanta Paura per la caduta di Lambrecht : volata di prepotenza, in tutti i sensi, per il campione olandese Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), che fa sua la terza tappa del Giro di Polonia. Il ventiduenne ha battuto sul traguardo di Zabrze l’attuale leader della classifica generale, il tedesco Pascal Ackermann (Bora-Hansgrohe) e l’altro orange Danny Van Poppel (Jumbo-Visma). Nono Andrea Peron (Novo Nordisk). Jakobsen però, era rimasto un po’ chiuso nello sprint ...

Di Maio : "Chi tifa per caduta del governo ha Paura del taglio dei parlamentari" : Mentre Matteo Salvini continua a minacciare la stabilità del governo nel caso in cui il voto sul decreto sicurezza bis e sulla Tav non dovesse andare come vuole lui, Luigi Di Maio rispolvera il suo mantra ossia che chi vuol fare cadere il governo ha paura della proposta di legge che taglia 345 poltrone in Parlamento.È già da parecchio tempo che il vicepremier pentastellato ripete questo ritornello e sembra al momento la sua unica arma per ...