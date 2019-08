Juve | sfumato Lukaku | Paratici si starebbe preparando per dare l' assalto a Icardi

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Il divorzio in atto tra l'Inter e Maurosi arricchisce di un ulteriore colpo di scena. L'attaccante di Rosario, ormai fuori dai piani della dirigenza Suning e di quelli del nuovo allenatore Antonio Conte non ha partecipato alla tournée estiva e dopo aver perso a febbraio la fascia di capitano ora con l'arrivo di Romelusarebbe destinato a perdere anche la nove a favore del centravanti belga. La moglie e agente del giocatore, Wanda Nara, continua a ribadire la volontà del suo assistito di voler rimanere in nerazzurro, ma la realtà è che il classe 1993 potrebbe rimanere fuori dalla lista Champions League e dalla Serie A. Un duro colpo per Maurito al quale non resta che sperare nelle future mosse dellantus. Le mosse dellaFabiosegue Maurito fin dall'estate scorsa e a gennaio avrebbe flirtato con lui tramite sms che intercettati dall'Inter sarebbero stati ...

