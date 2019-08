In Cina la più grande foresta fossile mai scoperta | 400 milioni di anni fa si estendeva

Crisi di governo più viCina? Lega : 'Inutile andare avanti - elezioni unica alternativa' : La Crisi di governo sembra davvero essere più vicina. A confermarlo è un comunicato apparso sui canali social ufficiali della Lega. Una nota che sembra preannunciare una rottura quasi imminente, dopo i continui disaccordi e batibecchi che in questi mesi ci sono stati tra i due vicepremier. Un post che non sembra dare molte chance alla possibilità che l'attuale esecutivo vada avanti. A far rumore è, inoltre, il fatto che si ponga praticamente il ...

Tutti al mare in Cina nella spiaggia più affollata al mondo : Un mare di ombrelloni e salvagenti a Qingdao L'articolo Tutti al mare in Cina nella spiaggia più affollata al mondo proviene da ILFOGLIETTONE.IT.

Matteo Salvini allontana l'ipotesi rimpasto : "No poltrone - ma qualcosa si è rotto". Crisi sempre più viCina : Alla fine di una giornata cruciale, quella di mercoledì 7 agosto (giorno in cui la mozione no-Tav dei 5 Stelle ha visto la sua sconfitta) Matteo Salvini è sceso in mezzo al popolo. "Per iI giornalisti sono qua per chiedermi del governo. Ma l'ultima cosa che ci interessa è qualche poltrona o qualche

Caldo - riscaldamento globale killer : in Cina quasi 28mila morti più l’anno : Il riscaldamento globale è un vero e proprio killer. Una ricerca ha rilevato che l’aumento della temperatura di +2,0°C al di sopra dei livelli preindustriali potrebbe portare ad almeno 27.900 morti in più correlate al calore nelle città cinesi ogni anno, rispetto a un aumento della temperatura ‘solo’ di +1,5°C. E’ quanto emerge da uno studio della Chinese Academy of Science e della Nanjing University of Information ...

La tecnologia di Facebook per “scrivere” con il pensiero è (un po') più viCina : Due anni fa, durante la conferenza per gli sviluppatori, Facebook lo aveva detto: “Stiamo lavorando a un sistema che permetta alle persone di scrivere con il pensiero”. Non era e non è il solo a farlo, ma adesso quell'obiettivo è un po' più vicino. Un (piccolo) passo avanti Sia chiaro: non c'è ancora nulla di pronto all'uso, né lo sarà a breve. Ma una ricerca pubblicata su Nature e legata a Menlo Park ha fatto un passo avanti: un team ...

Angelina Jolie : "Non c'è niente di più affasCinate di una donna con obiettivi e opinioni" : A breve di nuovo al cinema con il sequel di Maleficent, Angelina Jolie è tornata a battagliare per i diritti delle donne dalle pagine di ELLE Usa.L'ex moglie di Brad Pitt, madre di sei figli, si è appellata all'audacia femminile.prosegui la letturaAngelina Jolie: "Non c'è niente di più affascinate di una donna con obiettivi e opinioni" pubblicato su Gossipblog.it 06 agosto 2019 10:06.

La tecnologia di Facebook per “scrivere” con il pensiero è (un po') più viCina : Due anni fa, durante la conferenza per gli sviluppatori, Facebook lo aveva detto: “Stiamo lavorando a un sistema che permetta alle persone di scrivere con il pensiero”. Non era e non è il solo a farlo, ma adesso quell'obiettivo è un po' più vicino. Un (piccolo) passo avanti Sia chiaro: non c'è ancora nulla di pronto all'uso, né lo sarà a breve. Ma una ricerca pubblicata su Nature e legata a Menlo Park ha fatto un passo avanti: un team ...

I prodotti tech sono i più a rischio per i nuovi dazi di Trump contro la Cina : Cina-Stati Uniti (Getty Images) Nuovo capitolo nella guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Mentre gli animi sembravano calmarsi nelle recenti settimane, l’1 agosto il presidente americano Donald Trump ha annunciato con un post su Twitter che dal primo settembre prossimo imporrà un 10% di tasse doganali sui 300 miliardi di dollari di importazioni provenienti dalla Cina che ancora non sono soggetti ai dazi precedentemente ...

Inter più viCina a Dzeko ma servono almeno altri due rinforzi : si punta Cavani : Sembra ormai in dirittura d'arrivo la telenovela legata al passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all'Inter. Sì, perché di telenovela si tratta, visto che le prime notizie date da giornali e famosi siti web, parlavano di affare fatto praticamente già al 25 maggio. Invece, oltre due mesi dopo, la trattativa non ha ancora avuto il finale positivo che i tifosi attendono da tempo anche se, in data 31 luglio, possiamo affermare che importanti novità ...

Sondaggi. Elezioni più vicine : Lega viCina al 40% - crollano i grillini : Elezioni politiche sempre più vicine. La Lega di Matteo Salvini continua a crescere, tiene ma rimane debole il Pd, affondano

Test mediCina - record di candidati. In 68.694 aspirano al camice bianco : 1.689 in più rispetto al 2018 : record di iscritti al Test di ammissione per corsi di laurea in medicina e Odontoiatria per l’anno accademico 2019/2010. Il Miur specifica che sono 68.694 i candidati che proveranno a superare la barriera della prova d’accesso. Lo scorso anno erano 67.005, quindi 1.689 in meno. Aumento considerevole è stato registrato per gli iscritti alla facoltà in lingua inglese, che passano dai 7.660 dello scorso anno ai 10.419 per il ...

Paola Caruso sempre più viCina al single di Temptation Island Moreno Merlo : Dopo aver assistito quasi impotente alla nascita dell'amore tra il suo ex Francesco Caserta e Raffaella Fico, Paola Caruso pare abbia deciso di voltare pagina. Molti siti di gossip, infatti, sostengono che la calabrese abbia ritrovato il sorriso accanto ad un ragazzo che il pubblico ha visto di recente in Tv: stiamo parlando di Moreno Merlo, uno dei single dell'edizione di Temptation Island attualmente in onda. Paola torna a sorridere accanto a ...

La Cina chiede a Hong Kong di "ristabilire l'ordine al più presto" : La Cina sta perdendo la pazienza davanti alle continue proteste ad Hong Kong. Il Governo di Pechino ha chiesto all’esecutivo della regione amministrativa speciale di Hong Kong di punire i responsabili delle violenze alle manifestazioni di protesta e di “ristabilire l’ordine al più presto”. Lo ha riferito il portavoce dell’Ufficio per Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato, Xu Luying, in una conferenza ...

Riscatto della laurea : pensione più viCina grazie ai fondi di solidarietà : fondi di solidarietà in campo per avvicinare la pensione dei lavoratori. Si tratta di un bacino di circa 5,6 milioni di persone, di cui 1,1 milioni gravitano nel settore...