Crisi di governo | Di Maio | “Riaprono le Camere? Lega voti taglio dei parlamentari”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di venerdì 9 agosto 2019) Luigi Dil’ha ripetuto per tre volte in tre ore: se leriaprono per la, perché non si può sfruttare l’occasione per approvare ildei parlamentari? È sulla riforma dei due rami del Parlamento, che il capo del Movimento 5 stelle ha cominciato a tirare la giacchetta al quasi ex alleato, Matteo Salvini. Subito dopo che il leader dellaufficializzava ladicon una nota, il ministro dello Sviluppo Economico e tutto il Movimento 5 stelle hanno cominciato a battere su un unico argomento: ildi deputati e senatori. “C’è una riforma a settembre, fondamentale, che riguarda ildefinitivo di 345 parlamentari. È una riforma epocale, tagliamo 345 poltrone e mandiamo a casa 345 vecchi politicanti. Se riapriamo leper la parlamentarizzazione, a questo punto cogliamo l’opportunità di anticipare anche il voto di ...

AndreaMarcucci : I @SenatoriPD con il loro voto hanno tenuto la barra dritta e raggiunto l'obiettivo. Sono passate le mozioni pro… - matteorenzi : I 5S vogliono davvero la crisi? Che votino la mozione di sfiducia a Salvini del 12/9: dai rubli ai #49milioni, le r… - petergomezblog : Crisi di governo, Salvini: “Subito in Parlamento, la maggioranza non c’è più”. Di Maio: “La Lega ha preso in giro i… -