Clima | record negativo di ghiaccio marino in Alaska

Clima - l’uomo responsabile delle ondate di caldo record in Europa : Le ondate di calore che hanno colpito l'Europa occidentale nei mesi di giugno e luglio sono state significativamente rese più intense dal cambiamento Climatico indotto dall'azione dell'uomo. E' questa la principale conclusione cui è giunto uno studio della World Weather Attribution - una iniziativa internazionale dedicata allo studio del Clima che vanta tra i propri partner le università di Oxford e Princeton, così come la Società Reale di ...

Clima pazzo - Coldiretti : aumento record del prezzo della verdura nel carrello : “aumento record del 7,7% il prezzo della verdura nel carrello per effetto di una estate dal Clima pazzo sulla quale si innescano fenomeni speculativi e importazioni dall’estero che fanno crollare le quotazioni riconosciute agli agricoltori anche al di sotto dei costi di produzione“: è quanto denuncia la Coldiretti nel commentare i dati Istat sull’inflazione a luglio dai quali si evidenziano “aumenti del carrello della spesa ...

Dal caldo record a pioggia - grandine e tornado : “Non chiamatelo maltempo - è un segno chiaro dei cambiamenti Climatici” : “Non chiamatelo maltempo ma conseguenza di politiche irresponsabili e criminali. Una politica criminale verso il futuro e anche il presente non affronta la vera questione di sicurezza nazionale: il cambiamento climatico. Secondo gli scienziati, solo a luglio la Groenlandia ha perso 160 miliardi di tonnellate di ghiaccio a causa dello scioglimento superficiale, con temperature alte mai registrate prima in luglio, quindi quello che sta ...

Ondata di caldo in Europa - fino a +43°C e record frantumati in diversi stati : “Tratto distintivo dei cambiamenti Climatici - diventano più intense” : Una potente Ondata di caldo africano ha mandato in frantumi moltissimi record di temperatura negli stati dell’Europa centro-occidentale, soprattutto in Francia, Germania, Belgio e Paesi Bassi, che hanno tutti superato, anche abbondantemente, la soglia di +40°C. Anche Lussemburgo e Regno Unito si sono avvicinati a tali valori. Questa ultima Ondata di caldo, causata da un blocco ad omega che ha permesso l’afflusso di una massa d’aria estremamente ...

Caldo record - come scegliere Climatizzatori e ventilatori «last minute» : È tornato il grande Caldo, sopra i 30 gradi, con il suo fastidioso carico di umidità: per una rapida soluzione nei negozi si trovano split singoli (l’unità intyerna del...

Clima - Giugno 2019 il più caldo degli ultimi 140 anni sulla Terra : temperature record in Europa - Africa e America del Sud : Giugno 2019 è stato il più caldo mai registrato sul Pianeta negli ultimi 140 anni e cioè dal 1880, anno a partire dal quale sono disponibili le rilevazioni storiche sulle temperature. Il termometro mondiale ha segnato 0,95°C in più rispetto alla media, una cifra che batte – anche se di poco, appena 0,02°C – il precedente record del 2016. Lo comunica l’agenzia Usa per la meteorologia (Noaa), che fornisce i dati che confermano il ...

Clima - a Modena è stato il 2° Giugno più caldo di sempre : anomalia di +4°C sulla norma - sfiorato il record del 2003 : Il mese di Giugno, con una temperatura media di 26.4 gradi, superiore di 3.9 gradi rispetto alla media Climatica 1981-2010 e al momento inferiore solo ai 27.5 gradi del 2003, e’ stato il secondo piu’ caldo della storia per Modena. Lo rende noto l’Osservatorio geofisico dell’Universita’ degli studi di Modena e Reggio Emilia. Il mese scorso la temperatura piu’ bassa e’ stata misurata il primo giorno di ...

Rischio caldo record cinque volte più alto causa cambiamento Clima : Le ondate di caldo record della scorsa settimana in gran parte dell'Europa - in Italia, Francia, Svizzera, Olanda, Spagna e Repubblica ceca - sarebbero "almeno cinque volte" più probabili a causa del cambiamento climatico che ha portato a temperature record. E' quanto affermano degli scienziati europei, francesi, olandesi e tedeschi. Le temperature di giugno sono risultate di circa 4 gradi più elevate della norma. In Francia hanno raggiunto lo ...

Cambiamenti Climatici - rischio caldo record cinque volte più alto : “Senza azioni urgenti - in Francia temperature fino a +50°C entro la fine del secolo” : L’aumento della “concentrazione di gas serra nell’atmosfera provoca temperature record superiori di 2°C, invece di 1°C senza cambiamento climatico. Ciò vuol dire che un evento meteo si aggiunge ad una tendenza climatica la cui frequenza aumenta”, spiega François-Marie Breon, ricercatore francese dell’Institut Pierre-Simon Laplace, citato da Le Figaro. Secondo i ricercatori, questa tendenza alle ondate di caldo è ...

Clima - NASA : il ghiaccio in Antartide si scioglie a ritmo record : I ghiacci in Antartide si stanno riducendo improvvisamente a ritmo elevato: il ghiaccio galleggiante del continente è aumentato costantemente dal 1979 e ha raggiunto un livello record nel 2014, mentre 3 anni dopo l’estensione media annuale del ghiaccio marino dell’Antartico ha toccato il suo punto più basso. L’allarme viene lanciato da una ricerca condotta dalla NASA, basata su dati satellitari. “Il fatto che un ...