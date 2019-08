Alessandro Greco sostituisce Flavio Insinna | cosa condurrà su Rai1

“Tocca a lui”. Dopo settimane di voci - la conferma : che rivincita per Alessandro Greco : Miss Italia 2019, per l’80esima edizione, riapproderà in Rai. L’evento è previsto per venerdì 6 settembre e sarà messo in onda sulla rete ammiraglia del servizio pubblico. In questi giorni si è molto vociferato su chi ci sarà al timone dello show e le ultime indiscrezioni davano quasi per certa la coppia formata da Flavio Insinna e Nino Frassica. Tuttavia pare che qualcosa sia andato storto e che la manifestazione di bellezza sarà condotta da ...