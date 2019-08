Twitter | dati di utenti dati a terzi per scopi pubblicitari

Fonte : repubblica

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il social avvisa di aver riscontrato problemi nella gestione della privacy. Da maggio 2018 in poi alcune informazione potrebbero essere state cedute senza il consenso degli iscritti. Il consiglio: "Controllate le impostazioni"

lucianonobili : I dati dell’Osservatorio di Pavia sul #Tg2 sono una vergogna nazionale: alla #Lega il triplo dello spazio delle alt… - RadioAirplay_it : 2 singoli per @MarroneEmma in #Top100 nell'#airplay #chart parziale ITALIANO •#Mondiale •#EffettoDomino Dati… - graziano_delrio : Buon lavoro ai 450 giovani che da tutta Europa si sono dati appuntamento a Losanna per discutere del futuro del nos… -