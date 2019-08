Spazio | Orion | successo per il test ai motori

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019)ha completato conun’altra prova decisiva. Protagonista delstatico, durato 12 minuti, il sistema di propulsione della navetta, che ha simulato uno scenario di emergenza in cui il modulo di servizio di(European Service Module) doveva essere posto in un’orbita sicura dopo aver interrotto la missione. Il– riporta Global Science – ha valutato la situazione peggiore che il modulo potrà affrontare in caso di gravi problemi tecnici che impedirebbero il normale avanzamento del lancio. La prova, è stata effettuata presso la White SandFacility, in New Mexico con un sistema di qualificazione dei propulsori del modulo di servizio, dotato di otto propulsori ausiliari e sei dedicati al controllo della reazione. La costruzione dei moduli di servizio di, che fornirà agli astronauti energia, acqua ed elettricità, è stata affidata ad Esa e al suo ...

ASI_spazio : #Orion, successo per il test ai sistemi di propulsione del modulo di servizio - webnauta5_9 : RT @ESA_Italia: La collezione di Orion ESM (modulo di servizio europeo) ora disponibile all' @ESASpaceShop . Il compito del modulo Orion, c… - vedanama : RT @ESA_Italia: La collezione di Orion ESM (modulo di servizio europeo) ora disponibile all' @ESASpaceShop . Il compito del modulo Orion, c… -