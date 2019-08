Dragracer | un satellite per la spazzatura spaziale

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Si chiama, e potrebbe essere una delle soluzioni future per affrontare il problema dei detriti spaziali. Almeno quelli provenienti dai satelliti in disuso. La missione – riporta Global Science – si propone di deviare l’orbita dei satelliti che hanno smesso di funzionare, in modo da renderli inoffensivi per il nostro pianeta.è il frutto di un accordo, firmato il 5 agosto, tra tre attori emergenti nel settoreprivato: TriSept Corp., società di gestione delle missioni con sede in Virginia, Rocket Lab, fornitore di servizi di lancio che recentemente ha investito in una base privata in Nuova Zelanda, e Millennium Space Systems, società sussidiaria di Boeing. Le tre aziende hanno annunciato che la missione partirà già all’inizio del 2020, e che in questo momento i partner stanno lavorando per ottenere le necessarie autorizzazioni dalle agenzie ...

