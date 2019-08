DIRETTA Cagliari-Fenerbahce | risultato live 0-2 | | uno-due micidiale dei turchi

Fonte : ilsussidiario

(Di mercoledì 7 agosto 2019)streaming video e tv: orario, probabili formazioni edell'amichevole: squadre in campo, oggi 7 agosto,.

CagliariCalcio : MATCH DAY ?? @Fenerbahce-Cagliari ?? In diretta, alle 19:30, qui su Twitter ?? Non mancate! ???? #FBSKCagliari… - 2_piu : Fenerbahçe-Cagliari 2-2, risultato e cronaca in diretta live - ingrogna : RT @archistadia: Sto vedendo Fener-Cagliari (grazie all'ottima diretta FB sul profilo ufficiale rossoblu) e il gol appena segnato da Emre è… -