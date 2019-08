Boom delle nascite | ​ Serve nuovo asilo nido

Turismo - la reputazione delle Regioni : Boom per il Nord - il Centro e la Sicilia - male Sardegna e Calabria : Ben 754 milioni di pagine indicizzate, circa 3,9 milioni di like sulle reti sociali, poco più di 44 milioni le recensioni conteggiate e oltre 300 mila le strutture ricettive osservate. Sono questi i numeri generati dalle Regioni italiane per costruire la reputazione turistica delle destinazioni e sintetizzati dal Regional Tourism Reputation Index per il 2019 realizzato in esclusiva da Demoskopika per il libro “Ritorno al Turismo”, edito da ...

Turismo - è un’estate da record per l’Italia nonostante il maltempo : Boom di turisti stranieri - ecco la classifica delle località più gettonate : Sarà un’estate da record per il Turismo in Italia nonostante il forte maltempo che ha pesantemente condizionato il mese di Luglio. Da luglio a settembre sono infatti previste 206 milioni di presenze (+1,9 mln sul 2018), per una spesa complessiva di 38 miliardi di euro tenendo conto di tutte le componenti del Turismo: ricettività, ristorazione, acquisti, trasporti, esperienze. Lo rileva un’indagine condotta da Cna Turismo e commercio ...

Valanga di cig - aumento record delle ore : è Boom per quella straordinaria : Secondo i dati pubblicati dall'Inps, nel mese di giugno 2019 le ore di cig autorizzate sono state 27,6 milioni, il 42,6% in...

Addio modelle! Boom di richieste per un lato b da calciatrice : Secondo l'American Society for AestheticPlastic Surgery, le procedure chirurgiche per ritoccare i glutei negli ultimi 5 anni...

Boom delle sex dolls : “Chi le usa rischia di non fare più sesso con persone reali” : La Sessuologa Rosamaria Spina è intervenuta nel corso del programma “Genetica Oggi” condotto da Andrea Lupoli su Radio Cusano Campus, riguardo il Boom delle sex dolls e dei “sexy bambolotti“. “Le sex dolls si sono molto evolute nel tempo fino a diventare un personaggio uomo o donna a tutti gli effetti, simulano in tutti i dettagli quello che può essere fisicamente un uomo o una donna al fine di corrispondere ai gusti di chi la ...

Il Boom delle crociere green : il 35% degli italiani le preferisce : C’è una larga fetta di turismo sempre più green ed ecosostenibile, attento all’ambiente, alla conservazione della flora e della fauna, al rispetto e al sostegno delle popolazioni locali e delle loro tradizioni, e questo vale anche per il settore crocieristico. Non solo, secondo un recente sondaggio realizzato da Crocierissime, il primo sito italiano interamente dedicato al mondo delle crociere, il 35% dei vacanzieri italiani prenoterebbe più ...

Il Boom delle birre agricole “Doc” - dal campo al boccale : Per la prima volta focus sul boom delle birre agricole “Doc” che stanno rivoluzionando l’offerta facendo nascere in Italia opportunità economiche ed occupazionali soprattutto tra i piu’ giovani. Una crescita esplosiva frutto della creatività e dell’innovazione tutta Made in Italy che sarà al centro del primo “Salone della birra agricola” con le novità più curiose e particolari e i sommelier della birra per illustrare le diverse produzioni e ...

È Boom delle criptovalute. Il governo Conte che fa? : Com’era facilmente prevedibile aumenta la circolazione di criptovalute di ogni genere e mezzi di pagamento alternativi alle monete degli Stati, con un utilizzo sempre più disinvolto. Ad oggi stiamo parlando di una capitalizzazione di mercato per le criptovalute pari a $282 mld, con un volume giornaliero pari a $53 mld.Proprio questa mattina, dopo settimane di attesa anche Facebook ha ufficializzato il lancio della propria ...

Sex toy - in tre anni Boom delle ricerche del 280% : Le zone erogene maschiliLe effusioniL’erezione sempre ugualeL’uomo ha più appetito sessualeIl piacere è proporzionale alle dimensioniQuali e quanti se ne comprano? E soprattutto, quanto e come si risparmia acquistandoli online? I sex toy , strumenti e giochi sessuali che ultimamente si stanno facendo sempre più intelligenti, sono fra i prodotti più cercati in rete e Idealo, il portale internazionale di comparazione dei prezzi, ha deciso di ...

Motori – Boom di auto elettriche? macché… A crescere è il mercato delle benzine tradizionali : Aumentano le stazioni di servizio classiche nonostante il Boom di auto elettriche, ma è davvero rilevante il numero di veicoli a batteria venduti in questi anni? Chiunque pensi che il mercato delle stazioni di servizio tradizionali sia già morto, dovrà ricredersi! Ad affermarlo è un noto quotidiano economico spagnolo, l’ “Expansion”, che ha fatto uno studio in riferimento ai dati rilasciati dall’Associazione degli ...