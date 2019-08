Barbara D' Urso in vacanza fa una dedica speciale ai figli

Barbara d’Urso tenera mamma in vacanza : la dedica ai figli : Barbara d’Urso e la bellissima dedica ai figli. Ecco le sue parole In questi giorni la nostra Barbara d’Urso si sta godendo una bella vacanze insieme ai suoi amici più cari. Dopo tantissimo lavoro e una stagione televisiva molto intensa, per la conduttrice un po’ di relax ci voleva proprio! Ma, pur essendo in […] L'articolo Barbara d’Urso tenera mamma in vacanza: la dedica ai figli proviene da Gossip e Tv.

Barbara d'Urso - foto con i figli Emanuele e Giammauro/ 'Noi per sempre - la mia vita' : Barbara d'Urso pubblica su Instagram una foto con i figli Emanuele e Giammauro. 'Tre mani che si stringono. Per sempre, la vita'

Grande Fratello di Barbara d’Urso - ex gieffino : “Sono pieno di debiti” : Alberto Mezzetti dopo il GF di Barbara d’Urso rivela: “Devo restituire 500 mila euro” Alberto Mezzetti è noto al pubblico per aver vinto la quindicesima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso. Recentemente intervistato dal settimanale Di Più Tv, dove ha deciso di raccontare la storia della vita nel corso di queste settimane estive, ha rivelato di avere numerosi debiti da pagare, debiti che risalgono a prima ...

Barbara d'Urso scatenata in vacanza : Dopo una stagione ricca di sfide e di successi, Barbara d’Urso si prende una pausa e va in vacanza, per tornare carichissima a settembre. Gente pubblica in esclusiva una serie di fotografie in cui la conduttrice televisiva è ospite di amici in barca a Capri e in altre perle del Golfo di Napoli. Giornate atletiche e scatenate per la d’Urso, che non si risparmia tra tuffi e nuotate.

CRISTIANO MALGIOGLIO/ Innamorato di Barbara D'Urso : 'È pazzesca! È favolosa…' : CRISTIANO MALGIOGLIO oggi sarà torna in replica al Maurizio Costanzo Show. Non si ferma nemmeno d'estate e lavora al doppiaggio di un film spagnolo.

Barbara D'URSO E ALESSANDRO DI SARNO/ Lei lo stuzzica poi replica alle critiche! : BARBARA D'URSO continua le sue vacanze con ALESSANDRO Di SARNO e ci regala un divertente siparietto che ha per protagonista un albero!

Barbara D’Urso - 62 anni - immortalata ‘così’ al mare : “Lascia a bocca aperta” : Barbara D’Urso si sta godendo gli ultimi giorni di mare prima di tornare di nuovo in televisione. Conduttrice instancabile, la regina di Mediaset ha infatti rifiutato la proposta di restare in video anche a luglio. Ha scelto di riposarsi per un paio di mesi prima di tornare carica sul piccolo schermo. Da settembre, infatti, Carmelita tornerà alla guida di tre programmi: Pomeriggio 5, Domenica Live e Live-Non è la D’Urso. E naturalmente non ...

Barbara d’Urso - Malgioglio fa un annuncio e rivela : “Che fatica!” : Cristiano Malgioglio annuncia un nuovo progetto dopo il GF di Barbara d’Urso Cristiano Malgioglio, dopo essere stato il protagonista indiscusso dell’ultima edizione del Grande Fratello di Barbara d’Urso, è pronto a dedicarsi ad un nuovo ed entusiasmante progetto. Il paroliere di Mina ha scelto di mettere da parte il ruolo di opinionista per dedicarsi a quello di doppiatore. Per l’esattezza, l’opinionista di ...

Barbara D'Urso a chi l'accusa di usare Photoshop : 'Siti sfigati che fanno titoli su nulla' : Le foto che sta pubblicando Barbara D'Urso su Instagram in questo periodo, stanno facendo molto discutere: le immagini della conduttrice sdraiata in piscina in costume da bagno secondo tanti sono ritoccate. A chi in queste ore ha asserito che modifica con Photoshop gli scatti che posta sul suo profilo, la napoletana ha risposto con un messaggio diretto che è apparso nelle sue Stories poco tempo fa. La D'Urso replica alle critiche su ...

