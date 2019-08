Al Pd dico | state facendo un errore madornale | sulla Tav Tommaso Cerno vota

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) “Al Pd, ripensateci finché siete in tempo,un”. Il senatore demhato la mozione Tav in dissenso con il suo partito.Prima di esprimere il suo “no” al documento Pd, passato successivamente in Senato con 180 sì, ha annunciato che invece avrebbeto sì alla mozione dei 5 stelle e rivolto un appello al suo partito: “Sono in dissenso col mio gruppo. Ho firmato la mozione del M5s perché chiede al parlamento di agire per tentare di evitare all’ultimo momento uno spreco colossale di denaro”.

adkensauvage : RT @brileblvnchard: sono annoiata quindi rt e ti rt il fisso (il solito, ricambiate babies ??) fav e vi dico quanto mi state simpatici (s… - cardylove2000mh : @fede_200_ Non ho detto che state fallendo, ma dovete fare 150/170 milioni di plusvalenze, non lo dico io ma @CalcioFinanza - MyMonet73 : Alcuni uomini vedono le cose per come sono e chiedono: “Perché?” Io oso sognare cose che non sono mai state e dico:… -