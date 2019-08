Un altro delfino morto in Toscana | è il 18° da luglio | l’ipotesi è il Morbillivirus

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Continua la moria di delfini in: un nuovo esemplare è stato trovatooggi a Livorno. Lo rende noto l’agenzia regionale dell’ambiente Arpat. Si tratta del 35° caso dall’inizio dell’anno e il 18° dall’inizio diin. Nei giorni scorsi l’assessore regionale all’ambiente Federica Fratoni ha reso noto che in base alle autopsie condotte su 8 delfini che si sono spiaggiati innegli ultimi mesi, 7 presentavano lo stomaco completamente vuoto, come se qualche patologia li avesse indeboliti al punto da non riuscire a nutrirsi e, di conseguenza, morire. Lo scorso anno sono stati trovati spiaggiati in23 cetacei di cui 20 delfini, mentre nel 2017 furono 48 di cui 41 delfini. L’ipotesi è il“L’ipotesi principale per spiegare questa moria di delfini inè un’epidemia di ...

