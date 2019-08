Triumph Rocket 3 R & Rocket 3 GT “L’eccesso” ha un nuovo volto e nuovi contenuti

Fonte : laragnatelanews

(Di martedì 6 agosto 2019) LaIII è da sempre la moto con maggior coppia e “presenza” in tutto il panorama motociclistico mondiale. Nata nel 2004 si presenta oggi in una veste rinnovata, ma comunque che ugualmente si riconosce.3R e3 GT Con il motore in serie più grande al mondo, di ben 2.500 cc, le nuove3 erogano più potenza, superiore del’11% rispetto alla generazione precedente, e la coppia più alta di ogni altra moto in produzione, con un picco massimo di 221 Nm a 4.000 giri/min. Una moto sorprendente per dinamicità e manegevolezza inaspettata. Possente ma equilibrata, potente ma docile. Una combinazione unica. Qualcosa ridefinibile come arte pura (anacronistica, per certi versi come una Rolls Royce, ma convincente come una Bugatti). Le3 giocano in una categoria tutta loro. Forse giusto la Ducati Diavel può in qualche maniera – ...

