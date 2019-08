Maltempo | al via i risarcimenti per i danni | Toscana e Emilia Romagna in prima fila

Maltempo Lombardia : ripresi diversi collegamenti ferroviari : Sta gradualmente ritornando alla normalità il traffico ferroviario su alcune linee della Lombardia dove la circolazione era stata interrotta per danni agli impianti o rami e alberi caduti sui binari per il Maltempo.. Le Ferrovie (Rfi ha lavorato con 40 tecnici per la ripresa del servizio ferroviario) in una nota hanno spiegato che sulla linea convenzionale Milano – Brescia la circolazione è ripresa alle 20.50 sul binario in direzione sud e ...

Maltempo Lombardia : disagi alla circolazione ferroviaria - palazzina scoperchiata a Monza : Il Maltempo che nelle ultime ore ha interessato la Lombardia ha provocato rallentamenti e interruzioni alla circolazione ferroviaria. Lo comunica in una nota il gruppo Ferrovie dello Stato. “I tecnici di Rete ferroviaria Italiana – si legge nel comunicato – sono al lavoro per ripristinare la regolare circolazione ferroviaria”. Quattro, in particolare, le linee con i maggiori disagi. Sulla Milano-Brescia linea ...

Maltempo Alto Adige : al via i lavori di sgombero e ripristino delle infrastrutture danneggiate : Frane, smottamenti, cadute massi, allagamenti. Questi i danni più importanti provocati dai violenti temporali che nelle serate di giovedì e venerdì della scorsa settimana hanno colpito molte zone dell’Alto Adige. In tutta la Provincia i lavori di sgombero del materiale e di ripristino delle infrastrutture, coordinati dalla sistemazione bacini montani dall’Agenzia per la protezione civile, sono già iniziati. “E’ ...

Maltempo : traffico ferroviario rallentato tra Roma Tiburtina e Orte : Le forti e insistenti perturbazioni atmosferiche che dalla notte hanno interessato il Lazio stanno provocando rallentamenti alla circolazione ferroviaria fra Roma Tiburtina e Orte, linea direttissima, sia in direzione Firenze sia verso Roma. Lo comunica Rfi in una nota. Dalle 15,35 parte del traffico ferroviario programmato in partenza dalla Capitale verso Firenze e viceversa e’ istradato sulla linea convenzionale Roma-Orte, la cosiddetta ...

Vacanze - italiani in viaggio nonostante il Maltempo : nonostante il maltempo e le previsioni meteo avverse, l'85% degli italiani non cambia i programmi di viaggio. E' quanto emerge da Coldiretti

Maltempo - tromba d’aria su Roma : morta una donna sbalzata via con la sua auto a Fiumicino. Allagate stazioni metro Repubblica e Cipro : Dopo il caldo record di questa settimana, è ora il Maltempo a flagellare l’Italia, da nord a sud. Una violenta tromba d’aria si è abbattuta nella notte nella zona di Focene, nel comune di Fiumicino: proprio il forte vento ha ucciso una donna di 27 anni che con la sua auto aveva cercato riparo in un distributore di benzina. Le forti raffiche hanno sbalzato la sua auto, una smart, a decine di metri di distanza, oltre un canale di ...

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino auto sbalzata via - morta una donna Roma - metro A : due stazioni allagate : Maltempo, una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna al volante...

Maltempo - tromba d'aria a Fiumicino auto sbalzata via - morta una donna Roma - metro A : due stazioni allagate : Maltempo, una violenta tromba d'aria abbattutasi sul litorale nord di Roma, tra Fiumicino e Focene ha sbalzato con violenza un'auto in transito sul guardrail: una giovane donna al volante...

Baseball - Serie A1 2019 - 14a giornata : il Maltempo rinvia due match su quattro : Si è giocata una parte dell’ultima giornata della stagione regolare di Serie A1 di softball, e non ha rilasciato un verdetto definitivo, poiché la pioggia si è messa di mezzo per interrompere il programma, rinviando due partite. In particolare, soltanto la seconda partita tra Bologna e Godo e la prima tra San Marino e Redipuglia. Il successo della Fortitudo Unipolsai è netto, un 9-0 che arriva dopo cinque inning: l’arrivo della ...

Maltempo Veneto - due smottamenti nel Bellunese : viabilità in tilt : Due smottamenti provocati dal passaggio di un temporale, hanno ostacolato questo pomeriggio la viabilità nel Bellunese. La strada che collega Misurina, in comune di Auronzo di Cadore (Belluno), a Carbonin (Bolzano), risulta interrotta a causa di una colata di fango e rocce e, poco più tardi, di un masso che ha vanificato l’effetto del precedente sgombero. Sul posto sta valutando la situazione personale di Veneto Strade. In comune di Rocca ...

Maltempo in Calabria : volo da Venezia-Treviso a Lamezia dirottato a Bari - “deviazione dovuta alle condizioni meteo” : In riferimento all’ondata di Maltempo di ieri in Calabria e alla situazione all’aeroporto di Lamezia Terme, Ryanair comunica quanto segue: “Il volo da Venezia Treviso a Lamezia (15 luglio) è stato dirottato a Bari a causa di temporali sull’aeroporto di Lamezia. Il volo è atterrato senza difficoltà a Bari prima di proseguire per Lamezia, una volta migliorate le condizioni meteorologiche. Ryanair ha espresso le sue più ...

Maltempo a Cervia - inondazioni e allagamenti : “Chiusi i sottopassi - non uscite di casa” : Il Maltempo sta creando ancora disagi su Cervia e tutta l'Emilia Romagna: oggi un violento temporale ha provocato una serie di allagamenti che stanno letteralmente paralizzando la città, con sottopassi bloccati e strade chiuse al traffico. L'annuncio del Comune: "uscite di casa solo se necessario e attenzione a apparecchi e impianti di energia elettrica e gas".Continua a leggere

Maltempo : allagamenti a Cervia - la Protezione Civile consegna sacchi di sabbia : Sono stati registrati allagamenti a Cervia, nel ravennate, a causa dell’intenso temporale che si è abbattuto tra la tarda mattinata di oggi e il primo pomeriggio. Diverse strade sono state chiuse al traffico, mentre la Protezione Civile ha provveduto a portare sacchi di sabbia ad alcune attività lungo il porto canale, una delle zone più colpite. Il Comune ha invitato a prestare la massima attenzione alla guida e a evitare di spostarsi se ...

Maltempo : la Regione Abruzzo avvia la ricognizione dei danni : Il presidente della Giunta regionale d’Abruzzo, Marco Marsilio, rende noto che, alla luce dei gravi eventi meteorologici di mercoledì 10, caratterizzati da manifestazioni piovose e grandinate di eccezionali intensità, la Giunta regionale, riunita, questa mattina, a Pescara, in seduta straordinaria, ha deliberato la presa d’atto dell’eccezionalità degli eventi verificatisi sulla fascia costiera abruzzese. Considerando la ...