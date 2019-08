International Cat Day | 5 curiosità che non tutti conoscono legate ai gatti

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 6 agosto 2019) Migliorano l’umore dei propri padroni e trasmettono dolcezza e affetto: inon sono semplici animali domestici ma compagni eccezionali di vita. L’importanza deinon è assolutamente una novità: uno studio del College of Veterinary Medicine & Biomedical Sciences dell’Università A&M in Texas ha dimostrato come imigliorino l’umore del padrone di casa e aiutino nella prevenzione di depressione e solitudine sapendo ascoltare e “capire” il proprio proprietario. E’ stato provato che le fusa deiinfluenzano particolarmente la salute umana, perché il suono, che viene emesso di conseguenza alle coccole, è ad una frequenza di 20-140 HZ, capace di interagire in modo positivo su diversi fattori come stress, cuore, e pressione sanguigna. Sempre più protagonisti all’interno del nucleo familiare, isono animali unici rispetto a qualsiasi altro animale da compagnia, ...

