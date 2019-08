Incidenti : moto contro guard rail a Monte Pellegrino - muore diciottenne : Palermo, 6 ago. (AdnKronos) – Un giovane di 18 anni ha perso la vita questa notte in un incidente a Monte Pellegrino, a Palermo. Il giovane era alla guida della sua moto, una 500 di cilindrata, insieme a un amico quando ha perso il controllo e si è andato a schiantare contro il guard rail nei pressi del Santuario di Santa Rosalia. Per il diciottenne non c’è stato nulla da fare. L’amico, 19 anni, è stato trasportato ...

Domenica funesta sulla strade abruzzesi - in due Incidenti muoiono due motociclisti : Pescara - Quella che è passata è stata una tragica Domenica nelle stradi abruzzesi, in due distinti incidenti hanno perso la vita due giovani centauri. Il primo incidente è avvenuto a Carsoli (AQ) dove a perdere la vita è stato Emanuele Fina, un 27enne romano. Il giovane era uscito in moto con un gruppo di amici romani e nell'affrontare la curva di Pietrasecca, sulla Tiburtina Valeria, ha perso il controllo del mezzo, ...