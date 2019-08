E per la Gazzetta | Dybala diventa subito un irrisolto

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 6 agosto 2019) Un incompiuto Neanche il tempo di ufficializzare la sua partenza – non si ancora per dove. Basta registrare che la Juventus non lo vuole più. E così, per ladello Sport Pauloun giocatoreche rischia dire un incompiuto. Da un giorno all’altro. Così come qualche settimana fa il circo di Sarri si era improvvisamente trasformato in una giostra. Potenza del bianco e nero. Nella pagina dei commenti, a firma Sebastiano Vernazza, si ricorda quel che è riportato nelle pagine e di c ronca e cioè che la Juventus ha messo alla porta, lo ritiene fuori dal progetto. Lo ha messo sul mercato. Ricorda che Sarri si è assunto la responsabilità stabilità tecnica della scelta e che i tifosi lo adorano (Paulo) e se le cose dovessero andare male, presenterebbero il conto. La scelta e il rischio di Sarri “In effetti – scrive – ...

carlosibilia : Il 9 agosto sarà in Gazzetta Ufficiale il bando per l'assunzione di 1052 vigilanti. A breve quello per 250 funziona… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #Gazzetta di oggi - Due no inguaiano l’Inter ???? - Dybala incontra Sarri, via libera per… - Gazzetta_it : Ecco la prima pagina della #Gazzetta di oggi - Lukaku-Juve sì, Dybala vede lo United ???? - Inter ora Cavani. Dzeko… -