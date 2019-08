Al via il restauro del prezioso sarcofago di Tutankhamon | i lavori dureranno almeno 8 mesi

Archeologia : al via il restauro del sarcofago in oro di Tutankhamon - è chiuso da 97 anni da quanto Carter lo scoprì [FOTO] : Al via per la prima volta dalla sua scoperta, nel 1922, il restauro del sarcofago d’oro del faraone Tutankhamon. E’ quanto annunciato dal ministro delle Antichità egiziano, Khaled el-Anany, in una conferenza stampa, come riferisce l’agenzia Mena. La bara, una delle tre che compongono la tomba del faraone, è stata trasferita a metà luglio dalla Valle dei Re a Luxor, al Grande Museo d’Egitto, in costruzione vicino alle ...