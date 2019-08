Salvini deejay | quando a fare scandalo erano i parei di Craxi

Salvini in consolle fa il deejay tra cubiste - inno d’Italia e il tormentone “po-po-po” : Matteo Salvini torna in consolle al Papeete beach di Milano Marittima. A torso nudo, in costume da bagno, il leader leghista si è immerso tra la folla che gremisce la spiaggia e ha raggiunto il deejay in consolle. Il ministro dell’Interno, un cocktail in mano, ha posato per foto e selfie, poi ha indossato le cuffie mentre partiva in sottofondo l’inno di Mameli, cantato dai giovani in spiaggia ma non dal leader della Lega. Dopo ...

Salvini deejay al Papeete - Alessia Morani lo paragona a Cetto La Qualunque : Matteo Salvini deejay con tanto di cubiste seminude che ballano l’inno di Mameli in spiaggia. Se non fosse davvero accaduto sembrerebbe quasi uno scherzo, una presa in giro. E, invece, il Ministro dell’Interno, che in questi giorni sta trascorrendo le vacanze insieme al figlio nella cittadina romagnola di Milano Marittima, lo ha fatto davvero. Ospite dei deejay resident del noto stabilimento balneare Papeete Beach, Salvini si è presentato a ...

