Mafia : 34 anni da omicidio Cassarà - polizia ricorda vice questore e agente scorta : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – Domani 6 agosto, la questura di Palermo ricorda il vice questore della polizia Antonino Cassarà e l’agente Roberto Antiochia, uccisi 34 anni fa dalla Mafia. Alle 9, in collaborazione con il Comune di Palermo, in piazza Giovanni Paolo II, verrà scoperta una stele marmorea dedicata alla loro memoria e rivolta verso viale Croce Rossa, luogo dell’eccidio. Nello stesso luogo verrà deposta una ...

Mafia : omicidio Agostino - L.Orlando ‘dopo 30 anni quel delitto è ancora impunito’ : Palermo, 5 ago. (AdnKronos) – “Dopo 30 anni quel duplice omicidio resta impunito, quasi a conferma delle trame oscure che lo hanno determinato e degli indicibili legami tra Mafia e pezzi dello Stato che, con tutta probabilità, lo hanno causato. La città di Palermo è ancora oggi vicina a Vincenzo nella sua battaglia per la verità e la giustizia, che è una battaglia di tutti noi, perché quella impunità è una macchia nella storia ...

Mafia : massoneria e appalti - inquirenti ‘Giovanni Lauria gestiva rete affari illeciti’ : Palermo, 31 lug. (AdnKronos) – Al centro delle indagini che hanno portato al fermo di sette persone nell’ambito di una operazione che ha smantellato una rete criminale tra Licata e Palermo, c’è “c’è la famiglia mafiosa di Licata, al cui vertice, nella qualità di promotore e organizzatore, è risultato essere il pregiudicato Giovanni Lauria. il quale presiedeva a riunioni ed incontri con gli altri associati, ...

Mafia : processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni (2) : (AdnKronos) – La pena più alta, venti anni di carcere, è stata inflitta a Francesco Fragapane, Luciano Giuseppe Spoto ha avuto 19 anni e 8 mesi di reclusione, Diciannove anni e quattro mesi a Giuseppe Nugara, 17 anni a Salvatore Di Gangi, sedici anni a Vincenzo Mangiapane, stessa condanna per Calogero Limblici, 14 anni a Antonino Vizzi, 14 anni a Vincenzo Cipolla, 13 anni e 8 mesi a Massimo Spoto, 13 anni e 4 mesi per Raffaele La ...

Mafia : processo ‘Montagna’ - a Palermo condanne per oltre 400 anni : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) – Trentasette condanne per oltre 400 anni di carcere sono state emesse poco fa dal Tribunale di Palermo nell’ambito del processo scaturito dall’operazione ‘Montagna’, scaturita dall’ultima maxi inchiesta sulle cosche agrigentine. L’accusa era rappresentata dal procuratore aggiunto di Palermo, Paolo Guido, e dai pm della Dda Geri Ferrara, Claudio Camilleri e Alessia ...

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (5) : (Adnkronos) - Molto più duro l'ex Procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, che rappresentò l'accusa nel primo grado di giudizio nel processo sulla trattativa tra Stato e Mafia. "Per un primo giudizio sulla sentenza bisognerebbe leggere la motivazione e non solo il dispositivo. Il dispositivo

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (6) : (Adnkronos) - I due rappresentanti dell'accusa, Sergio Barbiera e Giuseppe Fici, avevano chiesto la condanna a nove anni per Mannino. "Le acquisizioni probatorie confermano inoppugnabilmente il timore dell'onorevole Mannino di essere ucciso", avevano detto durante la requisitoria. L'accusa aveva par

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (7) : (Adnkronos) - Nelle motivazioni dell'assoluzione di Mannino, la pubblica accusa avrebbe messo su "una sorta di suggestiva circolarita' probatoria", creando meccanismi di "riscontri indiziari reciproci". In altre parole, "nell'articolata ricostruzione del pm, elementi del contesto politico vengono ca

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - Tra i primi a commentare la sentenza c'è proprio l'ex generale dei carabinieri Mario Mori, condannato a 12 anni in primo grado nel processo trattativa che, parlando con l'Adnkronos si dice "molto felice per l'assoluzione anche in appello di Calogero Mannino". ""Felice due volte, per l'

Mafia : processo trattativa - Mannino assolto in appello - 'Proclamata mia innocenza'/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - Molto contento anche l'ex Presidente della Regione siciliana, Salvatore Cuffaro, che ha scontato una pena a sette anni di carcere per favoreggiamento aggravato a Cosa nostra. "Mannino è stato assolti per ben due volte, prima nel processo in cui era imputato per concorso esterno in asso