La fidanzata di Chiofalo contro Bruno e la ragazza | ' Tu sapevi | siete due delinquenti'

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 5 agosto 2019) Da alcune settimane è emersa la notizia dell'arresto di Alessio, ex protagonista di una delle scorse edizioni di Temptation Island. Il ragazzo, diventato noto grazie alla trasmissione in questione, è stato trovato in possesso di sostanze stupefacenti e di denaro contante. Secondo quanto hanno riportato diverse testate giornalistiche, l'uomo avrebbe subito ammesso di aver iniziato a spacciare da poco tempo. La notizia ha fatto molto scalpore sul web e molte dei suoi seguaci sono rimasti increduli. Francesco, suo compagno d'avventura all'interno di Temptation, aveva dichiarato ad alcuni settimanali di essersi messo in contatto con la famiglia di lui e che il ragazzo si trovava in prigione a piangere. Queste sue dichiarazioni però, non sono per niente piaciute ad Eleonora D'Alessandro, attualedi Alessio. La donna ha infatti deciso di replicare, dando il via ad una ...

