Jambo trionfa in radio | il singolo di Takagi&Ketra con OMI e Giusy Ferreri domina la

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 5 agosto 2019)in: è il brano più trasmesso della settimana in Italia. Il nuovoestivo di Takagi&Ketra con OMI eè al primo posto della classifica Airplay. OM aveva partecipato al party di lancio, in Sardegna: vi avevamo anticipato che il brano avrebbeto l'estate con tutte le carte in regola per farsi ricordare tra le hit del periodo caldo del 2019.ha scalato le classifiche nelle ultime settimane e adesso raggiunge la posizione numero 1 della classifica dei brani più trasmessi in(in Fimi è alla numero 5). La classificaprosegue con J-Ax e la sua Ostia Lido, al secondo posto; al terzo posto invece Mambo Salentino dei Boomdabash con Alessandra Amoroso.In top 5 anche i Thegiornalisti con Maradona y Pelé al quarto posto e Nuove Era di Jovanotti al quinto. L'artista, in tour con il Jova Beach Party sulle spiagge italiane, ha ...

