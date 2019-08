Gazzetta | gli ultimi due ostacoli per arrivare a Lozano sono i diritti d’immagine e la

Gazzetta : Pèpè-Napoli - vuole venire - manca l’accordo sull’ingaggio e la commissione agli agenti : La Gazzetta dello Sport conferma quanto abbiamo riportato ieri al termine dell’incontro tenutosi a Dimaro tra la dirigenza del Napoli e i procuratori di Nicolas Pèpè. 85 milioni il costo del’Ivoriano che sarebbero divisi in 60 più il cartellino di Ounas valutato 25 milioni. L’arrivo in elicottero di ieri e le 3 ore di riunione con De Laurentiis, Chiavelli e Giutoli dimostrano la volontà delle parti di chiudere l’affare e ...

Gazzetta – Roma alla finestra per Milik : pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli : Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. I dettagli Gazzetta – Roma alla finestra per Milik: pronto l’assalto se Icardi sceglie Napoli. Il Napoli e a caccia di un attaccante da 30 gol, nel mirino del club partenopeo figurano nomi di altissimo profilo, come Mauro Icardi, Nicolas Pépé e James Rodriguez. Con quest’ ultimo che potrebbe arrivare in ogni caso qualora il ...

Il trattamento Gazzetta a Commisso : boss - paisà e l’armamentario spregiativo contro gli italo-americani : La Fiorentina broccolina Caso strano, nel giorno in cui il presidente della Fiorentina Rocco Commisso rilascia dichiarazioni non certo concilianti con la Juventus, la Gazzetta dello Sport – nella pagina dei commenti – verga un articolo (a firma Sebastiano Vernazza) in cui Commisso viene sempre apostrofato in maniera derisoria, quando non spregiativa, con continui riferimenti al suo essere italo-americano. Commisso è calabrese, di ...

Ad un passo il concorso scuola infanzia e primaria : bando autorizzato in Gazzetta il 19 luglio : Il tanto atteso concorso scuola infanzia e primaria è oggi più vicino, grazie ad un passaggio propedeutico alla pubblicazione del bando, ossia la specifica autorizzazione per la procedura selettiva. La notizia è pervenuta direttamente dai canali social del MIUR e fa riferimento alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del via alle operazioni. Il concorso scuola infanzia e primaria mette al bando un numero notevole di cattedre in tutta ...

Gazzetta : Il Consiglio dei Ministri salva 1.200 procuratori iscritti dopo il 2015 : “Circa 1.200 procuratori potranno mangiare il panettone”. Ironizza così la Gazzetta dello Sport riportando la deroga con cui il Consiglio dei Ministri ha fatto slittare al 31 dicembre la deroga per gli agenti che si erano iscritti alla Figc dopo l’aprile 2015, cioè con le norme della deregulation e senza esami. Secondo i nuovi regolamenti infatti, questi ultimi sarebbero rimasti in un limbo senza poter operare fino a che non avessero ...

Gazzetta su Icardi : “Al Napoli meglio che alla Juve - soprattutto per tre motivi” : Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla Juve”. I 3 motivi spiegati dalla Rosea Icardi al Napoli o alla Juve? L’ edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ analizza le diverse chiavi di lettura per quanto concerne un possibile trasferimento dell’ attaccante argentino, in un altro club di Serie A. Di seguito i tre motivi elencati dalla Rosea. Gazzetta su Icardi: “Al Napoli meglio che alla ...

Gazzetta : Berlusconi e De Laurentiis si danno battaglia per D’Ursi : Berlusconi e De Laurentiis si danno battaglia per Eugenio D’Ursi del Catanzaro. Monza e Bari stanno facendo un mercato galattico e adesso vorrebbero entrambe portare a casa l’ala-goleador giallorossa. Il Napoli ha offerto 500 mila ma il Catanzaro ha rifiutato, il Monza ha rilanciato con 600più bonus, ma ancora nulla è deciso perché Berlusconi e De Laurentiis non hanno fatto i conti con il club calabrese poco incline a lasciarsi ...

Fumata nera per il bando del concorso Regione Campania - il 9 luglio sulla Gazzetta Ufficiale o altrove? : Cercasi disperatamente il bando del concorso Regione Campania per 10.000 nuove assunzioni nell'ente pubblico. Peccato che nella data di ieri 8 luglio indicata dallo stesso Governatore Vincenzo De Luca come quella definitiva per la pubblicazione di tutte le informazioni relative alla selezione, nulla è accaduto. Un nuovo ritardo che si accumula a quello precedente che avrebbe voluto lo stesso passaggio concretizzarsi entro la fine di ...

Il bando del concorso Regione Campania per 10.000 posti oggi 8 luglio : link Gazzetta e non solo : Quando esce il bando per il concorso Regione Campania per 10.000 nuovi posti di lavoro e dove è possibile trovare tutte le informazioni relative alla selezione pubblica senza precedenti per numero di potenziali assunzioni messi in campo? Proprio oggi 8 luglio, secondo quanto affermato dal Governatore della Campania Vincenzo De Luca, ogni informazione sarà servita senza più ulteriori ritardi. Ecco dunque una pratica guida su dove cercare i ...

Veretout-Napoli - Gazzetta sicura : “Gli azzurri si sono ufficialmente…” : Veretout-Napoli la società azzurra ha fatto un passo indietro La Gazzetta dello Sport, riporta una notizia di calciomercato che riguarda il Napoli, la società si sarebbe defilata per Veretout: “Ufficialmente, il Napoli si è defilato dalla trattativa con la Fiorentina per Jordan Veretout. Alla base della resa ci sarebbe la richiesta del neo presidente, Commisso, che per cedere il centrocampista francese ha chiesto 25 milioni di ...

Gazzetta : Manolas scelto il numero di maglia - conferma il 44 : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta nuovi particolari dell’affare chiuso dal Napoli per Kostas Manolas Dopo l’annuncio di ieri in tarda serata si era già scatenato il popolo azzurro con l’immagine della maglia del Napoli numero 44 di Manolas. Ed è proprio questo il numero che il difensore greco ha deciso di tenere anche a Napoli secondo la Gazzetta. Tra oggi è domani previste anche le visite mediche e ...

La Nazionale italiana degli svincolati : l’interessante 11 proposto da Gazzetta dello Sport [NOMI E GALLERY] : Oggi, per i calciatori che non hanno ancora firmato, è il giorno della scadenza dei contratti. C’è chi firmerà con qualche altra squadra a parametro zero, chi invece rimarrà libero, per poco o tanto a seconda delle richieste che riceverà. Questi ultimi, quindi, da domani si possono definire svincolati. Ce ne sono tanti, anche italiani. Per questo la Gazzetta dello Sport si è dilettata in un’interessante 11 tutto azzurro: la ...

Gazzetta : Per chiudere un contratto con De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni : Che trattare con il presidente del Napoli non sia esattamente una passeggiata è noto. Oggi la Gazzetta dello Sport riporta quanto affermato da un avvocato che ha avuto a che fare con il patron del Napoli. “Per concludere un contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis ci vogliono almeno tre giorni di lavoro pieni dei legali” Dice così la fonte non meglio identificata. Che il quotidiano sportivo indica come un esperto ...

Gazzetta : Napoli ai dettagli per Manolas. Oggi dovrebbe arrivare l’annuncio : Niente paura secondo la Gazzetta dello Sport, i tempi tecnici per chiudere un qualsiasi contratto con un’azienda di Aurelio De Laurentiis sono lunghi. Quindi non vede meravigliare se da venerdì Chiavelli, Giuntoli, Mino Raiola e il presidente siano impegnati per gli ultimi particolari dell’accordo di Manolas. C’è da sistemare la questione dei 2,7 milioni dei 36 della clausola che andranno al calciatore e poi i soliti diritti ...