Fermato in auto con una bimba | il gesto choc del pedofilo

ConFermato lo sciopero ai caselli (ma le autostrade non saranno gratis...) : cosa succede : Confermato lo sciopero dei casellanti delle autostrade proclamato per il 4 e 5 agosto 2019. Possibili disagi nel weekend...

Tabaccaia uccisa a Reggio Calabria - Fermato presunto autore delitto : “Un cliente abituale” : Un cittadino filippino di 43 anni è stato fermato per l'omicidio Mariella Rota, la Tabaccaia sessantaseienne uccisa a coltellate ieri nell'androne del palazzo in cui abitava a Reggio Calabria. L'uomo sarebbe un cliente abituale della rivendita in cui andava a giocare al Lotto. La vittima lo avrebbe sorpreso mentre stava cercando di introdursi nella tabaccheria.Continua a leggere

Non rispetta rosso e viene Fermato per controllo : trovato con droga in auto : Roma – Ieri pomeriggio, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante hanno arrestato un 50enne romano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Transitando in via Filippo Fiorentini, i Carabinieri hanno notato l’uomo a bordo di un’autovettura passare con semaforo rosso ad un incrocio e, insospettiti, hanno deciso di fermarlo per un controllo. Il 50enne e’ parso subito nervoso e ...

Un uomo è stato Fermato in Australia dopo che con il suo furgone - contenente 273 chili di metanfetamine - è andato contro un’auto della polizia : Un uomo Australiano è stato fermato a Sydney dopo che con il suo furgone, su cui trasportava 273 chilogrammi di metanfetamine, aveva urtato due veicoli della polizia, parcheggiati a bordo della strada. dopo essere andato contro i veicoli della polizia,

Ostuni - omicidio Maldarella : Fermato anche un 17enne - si attende l'autopsia : Proseguono a grandi ritmi le indagini della Squadra Mobile di Ostuni, in collaborazione con i colleghi di Brindisi, riguardo all'omicidio del 44enne Giuseppe Maldarella, brutalmente assassinato nella serata tra sabato e domenica scorsi in pieno centro. La "Città Bianca" era, come ogni sera in questo periodo, strapiena di turisti. Per il delitto, nell'immediatezza dei fatti, furono fermati nell'immediato Lorenzo Moro, un 20enne ostunese ritenuto ...

Fermato mentre guida l’auto intestata alla moglie : multa e sequestro del mezzo. Le nuove norme del codice della strada che nessuno conosce : Un uomo ha provato a spiegare ai vigili che circolava su un’auto con targa estera soltanto perché è intestata alla moglie e ha anche mostrato la carta di circolazione sulla quale c’è il nome della donna (che con il matrimonio ha acquisito il cognome del marito). Ma i vigili urbani sono stati inflessibili: hanno elevato un verbale da oltre 400 euro e disposto il sequestro della vettura. Il motivo? Il Decreto sicurezza, entrato in vigore nel ...

Jesolo : Fermato un rumeno - avrebbe speronato l'auto dei 4 giovani morti : Il tragico incidente mortale che ha funestato lo scorso fine settimana si arricchisce di un nuovo capitolo. I ragazzi veneti morti nella notte tra sabato e domenica sarebbero stati speronati da un altro veicolo che avrebbe fatto finire la loro Ford Fiesta in un canale situato al lato della carreggiata, provocando la morte di quattro di loro. Solo la quinta passeggera, una ragazza, è riuscita a salvarsi. Nella serata di domenica il pubblico ...

Auto nel canale a Jesolo - Fermato un 26enne romeno per omicidio stradale : avrebbe speronato la vettura : Secondo quanto ricostruito dalla Procura di Venezia, l'uomo avrebbe speronato la macchina causando la morte dei 4 e poi sarebbe scappato

Portava un unicorno gonfiabile sul tetto dell'auto : Fermato e multato : Avete presente quei grandi unicorni gonfiabili che da un paio di estati continuano a comparire al mare, in piscina, ovunque ci sia un rivolo d'acqua? Un automobilista, lo scorso 5 luglio, deve aver pensato che proprio non poteva andare in ...

Avola - travolta da un’auto mentre cammina per strada! Roberta muore a 21 anni - Fermato un 19enne : travolta e uccisa da un'auto mentre camminava tranquillamente per strada. È morta così Roberta Racioppo, 21 anni di Avola, in provincia di Siracusa, ennesima vittima di incidente stradale in Italia. È successo la notte scorsa, intorno alle 3, nella zona di Mare Vecchio, in contrada Zuccara, cuore della Movida del piccolo centro siciliano: la ragazza stava passeggiando quando per cause che sono ancora in corso di accertamenti, una Ford Fiesta ...

Strage Bataclan - autore Fermato a Dresda : 14.40 Arrestato uno dei presunti autori dell' attacco terroristico al Bataclan di Parigi, nel novembre 2015. Il 39enne bosniaco sospettato del fatto è destinatario di un mandato di cattura europeo con l'accusa di sostenere un' organizzazione terroristica in connessione con attacchi terroristici compreso quello al Bataclan. E'in custodia provvisoria in attesa di estradizione. Lo ha annunciato la procura di Dresda.

L'autopsia sul bimbo morto nella piscina di Mirabilandia ha conFermato che è annegato : È stata eseguita L'autopsia sul corpo di Edoardo Bassani, il bimbo di quattro anni di Castrocaro Terme, nel Forlivese, morto mercoledì a Mirabeach, la zona acquatica del parco Mirabilandia di Ravenna. L'esame viene eseguito dai medici Franco Tagliaro e Federica Bortolotti, scelti dalla Procura. Secondo indiscrezioni l'esame autoptico ha confermato che il piccolo è annegato. Gli indagati con l'accusa di omicidio colposo in ...

Camera da letto sull'auto : da Bari Fermato a Carpi/ Carabinieri gli ritirano patente : Carica Camera da letto sull'auto e parte da Bari verso Savona: fermato a Carpi, Carabinieri gli ritirano la patente. È accaduto a 43enne italo-marocchino.