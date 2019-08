De Rossi | “Al Boca per una passione che ho sin da piccolo Qui posso giocare ad alti

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 5 agosto 2019) “Ilè un grande club, che vuole vincere e vuole fare le cose per bene. Mi ha mosso lache ho per questo club, da quando sono, e mi ha spinto la motivazione che ho dial calcio, a livelli seri. Questo è un club che mi permetterà dia livelli seri, nella maniera che piace a me”. Queste le parole di Daniele Depubblicate sul profilo Twitter delJuniors, come anticipo di un’intervista rilasciata dall’ex centrocampista della Roma ai canali ufficiali del club di Buenos Aires.L'articolo De: “Alper unache ho sin da. Quiadlivelli” CalcioWeb.

DAZN_IT : De Rossi al Boca, il momento più bello della presentazione ? #DAZN - Eurosport_IT : Ormai Diego Armando Maradona è il super tifoso speciale di Daniele De Rossi ????? ? - SkySportMotoGP : ?? Un occhio al 2020 per @ValeYellow46 E sugli obiettivi per Brno dice ?? ? -