Bjorg Lambrecht è morto Ciclista 22enne vittima di una caduta al giro di Polonia

Bjorg Lambrecht morto - il ciclista belga vittima di una caduta durante la terza tappa del Giro di Polonia. Aveva 22 anni : È caduto durante il Giro di Polonia, hanno provato a rianimarlo sul posto e poi in ospedale. Ma per Bjorg Lambrecht non c’è stato nulla da fare: il ciclista belga, 22 anni, è morto due ore dopo l’incidente, avvenuto durante la terza tappa del Giro, da Chorzów a Zabrze. Dopo ore di apprensione, la notizia del decesso è stata data dalla sua squadra, la Lotto Soudal: “È avvenuta la più grande tragedia che sarebbe potuta accadere ...

Ciclismo - tragedia al Giro di Polonia : morto il ciclista belga Bjorg Lambrecht : Il ventiduenne corridore belga della Lotto-Soudal, dopo una rovinosa caduta in un burrone durante la terza tappa del Giro di Polonia, è stato traportato d'urgenza in ospedale dove è morto pochi minuti dopo. A dare la triste notizia è stato un comunicato ufficiale della sua squadra: "La più grande tragedia possibile. Riposa in pace Bjorg".Continua a leggere

Ciclismo - tragedia al Giro di Polonia : Bjorg Lambrecht è deceduto in ospedale : Il mondo del Ciclismo è scosso in questi minuti dalla terribile notizia della morte di Bjorg Lambrecht. Il giovane corridore della Lotto Soudal è deceduto in sala operatoria all’ospedale di Rybnik. Il 22enne di Gand è stato vittima di una brutta caduta dopo cinquanta chilometri ed è stato subito soccorso dalla vettura del medico di gara. La situazione è apparsa molto grave (rianimato d’emergenza) ed è stato necessario ...

Tragedia al Giro di Polonia – Bjorg Lambrecht vittima di una brutta caduta : il ciclista muore in ospedale : Tragedia nel mondo del ciclismo: Bjorg Lambrecht vittima di una brutta caduta al Giro di Polonia, il corridore della Lotto-Soudal muore in ospedale Il mondo del ciclismo sotto shock per una notizia che speravamo non potesse mai arrivare. Bjorg Lambrecht, giovane ciclista della Lotto-Soudal, è deceduto in ospedale. Il 22enne belga era rimasto coinvolto in una brutta caduta nei primi chilometri del Giro di Polonia, nella quale aveva ...