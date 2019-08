Adl sul mercato | “Gli agenti sono un sovraccarico passivo”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 5 agosto 2019) Adl– Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni de Il Corriere dello Sport in merito alle recenti trattative. Adl– Il patron azzurro lascia intendere che le trattativa del Napoli non siano solo quelle note ai media. Adl sugli“Noi dobbiamo ragionare perché quando ci si avvicina a certi giocatori e le controparti sanno che vuoi comprare, allora il gioco si fa duro. Ancelotti ci ha dato indicazioni precise sul, James, Icardi e Lozano?nomi su cui stiamo ragionando, ma magari c’è qualcuno che ancora non avete scoperto. I tifosi hanno ragione, loro vorrebbero tutto e subito ma cigliche cercano di ottenere il meglio possibile per loro: quelli però sarebbero soldi spesi in maniera passiva, perché l’agente è unche non dovrebbe nemmeno esistere”. Continua ...

