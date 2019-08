' Techetechetè Superstar' | le signore della canzone conquistano il pubblico

Techetechetè Superstar - stasera sabato 27 luglio su Rai 1 tributo a Mina e Raffaella Carrà : La puntata di Techetechetè Superstar di sabato 27 luglio si intitola "Pronto Raffaella...sono Mina!" e consisterà di un emozionante omaggio televisivo dedicato a due grandi star italiane: Mina e Raffaella Carrà. L'appuntamento con la trasmissione è in prima serata su Rai 1, a partire dalle 20:30, in una messa in onda che metterà in evidenza anche alcuni varietà degli scorsi decenni che avevano come protagoniste queste due celebri stelle della ...