Quotazione Petrolio Brent Agosto 2019 | aggiornamenti su prezzo in tempo reale e previsioni

Quotazione Petrolio Brent Luglio 2019 : prezzo storico - in tempo reale e previsioni : Il Petrolio del Brent, conosciuto anche come “oro nero”, è una delle due tipologie di Petrolio più note che più influiscono nella vita quotidiana di tutto il globo. Si differenzia da quella che sembra essere l’altra alternativa veramente imponente, rappresentata dal Petrolio estratto dal West Texas conosciuto come Petrolio West Texas Intermediate o, ancora più spesso, con il corrispondente acronimo equivalente a WTI . A differenza di questa ...