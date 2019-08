NO 1 DT08 | il prezzo è giusto | ma non lasciatevi ingannare!

(Di domenica 4 agosto 2019) Siamo stati tra i primi in Italia a recensire il nuovo smartwatch di casa NO.1 e, come già avevamo intuito dal giorno del lancio, il suo più grande punto di forza è senza dubbio il leggi di più...

Dalla Rete Google News

Macity

Impermeabile IP68, combina un cinturino in silicone e una cassa in lega di zinco: l'ideale per tenersi in forma senza spendere una fortuna. NO.1 DT 28, ...