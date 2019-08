Dalla FIA un questionario a team e piloti sulle penalità

Caso Roberta Martucci - a 20 anni Dalla scomparsa una fiaccolata per non dimenticare : "Queste iniziative sono inutili, tanto non avrà mai giustizia", sono i commenti di alcuni utenti al post che annunciava la fiaccolata organizzata a Torre San Giovanni (Lecce), per tenere viva l'attenzione sul Caso di Roberta Martucci, scomparsa 20 anni fa. Nonostante i commenti negativi, la marcia, organizzata con Penelope Italia, si terrà il 19 agosto e partirà da dove Roberta fu vista per l'ultima volta. La criminologa consulente del Caso: ...

Omicidio Acquaviva - Francesco ucciso a 30 anni Dalla moglie : “Fatale una coltellata al fianco” : Francesco Armigero, 30 anni di Acquaviva in provincia di Bari, è stato ucciso con una sola coltellata al fianco. A confessare l'Omicidio è stata la moglie, 29 anni di Sammichele di Bari, con la quale si stava separando. Il delitto si sarebbe consumato al termine di una lite furibonda sulle scale dello stabile in cui la vittima viveva con la nuova compagna. Francesco è stato ucciso nella serata di ieri, giovedì 1 agosto, ad Acquaviva in provincia ...

Velletri - faccia a faccia con le fiamme. Il video Dalla bodycam del pompiere è spettacolare : Venerdì pomeriggio i Vigili del fuoco sono intervenuti a Velletri per un principio d’incendio all’interno di una scuola. Dopo aver spento le fiamme e ispezionato i locali coinvolti dal rogo, i pompieri hanno escluso la presenza di persone coinvolte. Le immagini, riprese dalla bodycam di un pompiere mostrano l’operato in soggettiva e sono decisamente spettacolari L'articolo Velletri, faccia a faccia con le fiamme. Il video dalla ...

Giocattoli - scuolabus e prodotti ortopedici : ?tutti i settori infiltrati Dalla mafia : Innumerevoli, i tentacoli della piovra mafiosa si allungano ormai su qualunque settore di mercato da catturare. Appena pubblicata, la relazione della Dia (direzione investigativa antimafia) sul secondo semestre 2018...

Cosa dice Paolo Borsellino nell'audio desecretato Dalla commissione Antimafia : C'è anche un audio di Paolo Borsellino tra i documenti desecretati dalla commissione Antimafia alla vigilia del 27esimo anniversario della strage di Via D'Amelio. Si tratta di una testimonianza importante perché evidenzia come nel 1984 quello delle scorta al magistrati fosse percepito più come un problema sociale che come un'emergenza nazionale e di quanto vaste fosseri le lacvune nel presidio del territorio. "Buona parte ...

Borsellino : a Palermo quattro giorni per ricordare il giudice ucciso Dalla mafia (2) : (AdnKronos) - Giovedì 18 luglio le celebrazioni si sposteranno all’Albero della pace di via d’Amelio dove, alle 17.30, si terrà l’iniziativa 'Storie di resistenza civile al femminile' dedicato a Rita e Paolo Borsellino e agli agenti Agostino, Claudio, Emanuela, Vincenzo e Walter. Alle 19 l'appuntame

Calciomercato Juventus - Dalla Francia : preso Rafia - giocherà nell’Under 23 : Secondo ‘L’Equipe’, la Juventus ha chiuso per il giovanissimo trequartista Hamza Rafia, in scadenza col Lione. All’OL andrà un indennizzo.“powered by Goal”Tra Rabiot e Ramsey, sempre aspettando de Ligt, la Juventus pensa anche al futuro. In Francia sono sicuri: anche Hamza Rafia è un nuovo giocatore bianconero. Anche se giocherà non con la prima squadra, ma con l’Under 23.Serie A, Serie B, Liga, Ligue 1 e tanto ...

Federico Paciotti : la musica lirica e i classici della musica italiana - graffiati Dalla chitarra elettrica alla Hendrix : Federico Paciotti ha inventato un nuovo modo di proporre musica lirica e classici della musica italiana graffiandoli e dando loro potenza con una chitarra elettrica suonata con effetti Hendrixiani. Il successo che sta avendo, soprattutto all’estero, è significativa di come questo suo esperimento musicale sia valido. Sumi Jo è più famosa e brava soprano dell’est, e forse del mondo oggi. Ha immediatamente capito il valore dell’esperimento di ...

L’eclissi totale di Sole fotografata Dalla Luna : le immagini mozzafiato : L’eclissi di Sole del 2 luglio è stata immortalata da un luogo d’eccezione, la Luna: nelle immagini a corredo dell’articolo si può vedere la Terra durante il fenomeno, ed in particolare l’ombra proiettata dalla Luna. Il fotografo è stato il satellite cinese Longjiang-2, inviato sulla Luna il 21 maggio 2018, insieme al satellite Queqiao che comunica con il rover della missione Chang’e-4, presente sul lato ...

Roma - bus in fiamme nella notte : un uomo ripreso Dalla telecamere Atac appicca il fuoco e fugge : L'azienda di trasporti Romana in una nota conferma: "Un uomo si è introdotto, dal campo nomadi adiacente, nello stabilimento di Magliana, in via Candoni"

Maturità 2019 - Nando Dalla Chiesa : “Tema su mio padre? Mi sono commosso. Di mafia nei libri di scuola non si parla mai” : “Mi sono commosso“. Così, ai microfoni di Radio24, Nando Dalla Chiesa, professore di Sociologia della criminalità organizzata all’Università degli Studi di Milano, commenta una delle tracce della prova di Maturità, incentrata sulla figura del padre, il Prefetto Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ucciso da Cosa nostra assieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente Domenico Russo. ...

Ginetaccio alla Maturità al fianco di Dalla Chiesa - Ungaretti - Sciascia e Stajano : Hai visto Ginetaccio, che bellezza? Non sempre è tutto sbagliato e tutto da rifare. È successo, finalmente. alla maturità, ecco irrompere un campione dello sport, un fuoriclasse del ciclismo, un eroe che ha salvato centinaia di ebrei e l’Italia da una possibile guerra civile: Gino Bartali.Complimenti per chi ha pensato, per lo scritto di italiano, a questa traccia tra narrazione sportiva, letteraria e storica. Il punto ...

Tracce maturità 2019 - Dalla Chiesa nel tema di attualità : all’esame si parla di mafia : Tra le Tracce della maturità c'è anche il generale Dalla Chiesa, che fu Prefetto a Palermo nel 1982 e che avrebbe dovuto combattere la mafia con la stessa pervicace intelligenza con cui contribuì a sconfiggere le Brigate Rosse in Italia. Venne ucciso perché fu lasciato solo (si muore sempre quando si è soli, nella guerra alle mafie) ma è bello pensare che il suo seme stia in tasca a questi maturandi che si preparano a girare per il ...

Gli effetti devastanti dello Shaboo - la droga sintetica gestita Dalla mafia cinese : Un filippino di 52 anni è stato arrestato a Milano per detenzione di droga ai fini di spaccio. La polizia lo ha trovato in via Porpora, zona Lambrate, con addosso 9 bustine di Shaboo, per un totale di circa un grammo. In seguito alla perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato altre dosi, una quindicina, che ammontano a circa 1,5 grammi. La pesante droga sintetica che viene spacciata e consumata nell'ambito ...