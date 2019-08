CorSport | James dice no al Fenerbahce All’orizzonte c’è solo il Napoli

CorSport : Giuntoli avverte Mendes : per James non si attenderà oltre ferragosto : Il Napoli non ha abbandonato l’idea di portare James Rodriguez in azzurro e il colombiano vuole essere allenato da Ancelotti. Ma la situazione non si è ancora sbloccata. Il Real aspetta che arrivi un’offerta dell’ultima ora per il suo giocatore. Chiede 50 milioni, ma basterebbe avvicinarsi ai 42 non pagati dal Bayern per il riscatto. Il Napoli si è fatto avanti da tempo, proponendo un prestito, che, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe ...

CorSport : Guerra di nervi tra Real e Napoli per James. Ma potrebbe esserci un mister X : Nell’elenco della rosa della prossima stagione, il Real Madrid non ha inserito James Rodriguez. Una cosa che potrebbe essere una prova del fatto che il colombiano non resterà con i Blancos, sostiene il Corriere dello Sport. Intanto, Zidane dichiara che non pensa a cosa sarà di James, perché l’unica cosa che conta è come vincere nelle amichevoli, in cui, appunto, il colombiano non c’è. James si trova a Madrid, “prigioniero di una situazione per ...

James Rodriguez-Napoli - Mendes spinge per l’ azzurro - CorSport : “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” : James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire” James Rodriguez-Napoli, Mendes spinge per l’ azzurro, CorSport: “Ci sono messaggi subliminali sufficienti a capire”. Il Real reintegra in gruppo il fantasista colombiano, ma sembra l’ ennesima mossa di Florentino Perez per incoraggiare eventuali acquirenti a farsi avanti con le ...

CorSport : Mendes rimette la palla al Real : “Su James decide Florentino Perez” : Ancora nulla di nuovo sul fronte James Rodriguez, solo il rimando del pallino nelle mani di Florentino Perez. Glielo porge Jorge Mendes che, intercettato dai cronisti spagnoli, ha risposto sull’argomento dicendo: “Su James decide il presidente, Florentino Perez. Io voglio soltanto il meglio per lui. E quanto ai suoi rapporti con Zidane, sono due professionisti” Mendes ha detto sin dall’inizio che sarebbe servita pazienza. ...

CorSport : Il Napoli aspetta la decisione di Pépé. Niente fretta per James. E c’è anche Lozano : Il Napoli attende ancora che arrivi un segnale a mandare a monte l’affare Pépé-Arsenal, scrive il Corriere dello Sport. L’ivoriano è molto più vicino al club inglese di quanto il Napoli pensi, ma la speranza non muore ancora. De Laurentiis ha parlato con i manager del calciatore e loro sanno che l’offerta è di 85 milioni per il Lilla, 4 per il Pépé e un paio per loro, come commissione. Sanno anche che ci sono margini per aumentare un altro po’ ...

CorSport : Il piano B del Napoli oltre Pépé : James Rodriguez e Lozano : Nicolas Pépé è vicino all’Arsenal, ma il Napoli ha sempre avuto un piano B. Un piano B si fa per dire, scrive il Corriere dello Sport, perché contempla nomi non esattamente sconosciuti: James Rodriguez e Hirving Lozano. Il colombiano è il primo calciatore nella lista di Ancelotti. Per lui nulla è cambiato: a decidere sarà Florentino Perez. Il destino dell’attaccante galleggia tra Napoli, l’Atletico Madrid e il Real. Dopo l’infortunio di Asensio, ...

CorSport : De Laurentiis no limits. Non solo Pépé : tratta anche James e Icardi : Un De Laurentiis “no limits”, che “ha rotto gli argini”. È il profilo del presidente che oggi ci consegna il Corriere dello Sport. Finora non si è negato nulla che gli fosse consentito, acquistando giocatori importanti come Lavezzi, Cavani, Higuain, Callejon, Koulibaly, Meret, Fabian Ruiz e tanti altri. Evitando sprechi dannosi, facendo sempre il passo lungo quanto le proprie gambe, incurante delle simpatie o antipatie che questo atteggiamento ...

CorSport : L’ipotesi James al Napoli non tramonta ma soltanto in prestito : Il Napoli non si è arreso nella trattativa per James Rodrigez, anche se è in gioco “la splendida idea di nome Pépé”. Anche Ancelotti ha confermato, ieri, che il Napoli è ancora interessato al colombiano. Il braccio di ferro con il Real Madrid, però, va avanti. Il Real Madrid vuole cederlo a titolo definitivo per 42 milioni di euro o in prestito con obbligo di riscatto. Il Napoli vuole prenderlo solo in prestito con diritto di riscatto. Il club ...

CorSport : lo United pensa a James come contropartita nella trattativa per Pogba : Il Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione relativa a James Rodriguez e il Napoli. Nulla di nuovo tra il Real e De Laurentiis che non si muovono dalle proprie posizioni. Ma mancano pochi giorni al rientro di James dalle vacanze e la situazione dovrebbe sbloccarsi prima del suo arrivo nel ritiro del Blancos. James – Pogba L’ultima novità è rappresentata da un ulteriore ostacolo, l’inserimento di un nuovo attore nella ...

CorSport : La missione di Mendes. Solo lui può sbrogliare il nodo James : Solo Jorge Mendes può sbloccare la trattativa per James Rodriguez. E il manager portoghese, che De Laurentiis qualche settimana fa definì “uno dei migliori al mondo e un grande amico”, si è mosso per convincere il Real a concedere il colombiano al Napoli in prestito. Giovedì, scrive il Corriere dello Sport, Mendes ha portato Vinicius in Portogallo per chiudere l’affare con il Benfica. Da lì si è spostato a Madrid, per provare di nuovo a ...

CorSport : Per James concorrenza dell’Atletico - ma non troppo : Il 29 luglio, tra 10 giorni, James Rodriguez dovrebbe raggiungere il Real per la preparazione estiva a Valdebebas, a Madrid. Anche se Zidane ha detto che il colombiano non rientra nei suoi piani futuri, lui dovrà comunque presentarsi alla Casa Blanca. A meno che, scrive il Corriere dello sport, il suo trasferimento non si risolva prima. Ma verso quali lidi? Il Napoli non ha mai fatto mistero del suo consistente interesse ma non prenderebbe James ...

CorSport : Jorge Mendes torna in Spagna per sbloccare la trattativa per James : James, “l’uomo che tutti vogliono e che nessuno, per il momento, impacchetta e porta a casa”. È il modo in cui il Corriere dello Sport descrive il nodo James Rodriguez. Il Napoli non ha alcuna intenzione di investire per il colombiano i 42 milioni di euro che chiede Florentino Perez e aspetta che il Real accetti di concedere il prestito oneroso con diritto di riscatto. La fase attendista del club partenopeo ha stuzzicato l’Atletico. Come ...

CorSport : Ultimatum di Florentino Perez a De Laurentiis. Per James dentro o fuori in una settimana : Da Madrid dicono che James si allontana ogni minuto che passa. Più il Napoli temporeggia più il colombiano si allontana. E neppure le notizie che arrivano dalla Colombia sono confortanti, scrive il Corriere dello Sport. James, che fino a qualche giorno fa era il promesso sposo del Napoli, sta cambiando idea e inclinazione, preferisce l’Atletico: vuole restare a Madrid. Lo sa il manager, Jorge Mendes e lo sa anche Carlo Ancelotti. E lo sa anche ...

CorSport : il Cholo Simeone non ha fretta. Il Real sì - ma non vuole cedere James agli avversari : Il Cholo Simeone insiste. vuole strappare un altro giocatore al Real Madrid, dargli la 10. E’ disposto a sfoltire il reparto offensivo, attualmente in overbooking, per accogliere a braccia aperte il colombiano. Simeone ha chiamato James, lo ha convinto. Gli ha fatto capire, scrive il quotidiano sportivo, che l’Atletico non è il cugino povero del Real e che in fondo per due anni di seguito ha chiuso il campionato davanti alle ...