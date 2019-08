Col buonismo non si risolvono i problemi

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 4 agosto 2019) Francesco Alberoni Ogni giorno ricevo sul cellulare l'immagine di bambini neri ammalati, denutriti, che ti guardano con i loro grandi, bellissimi occhi tristi e mi creano una immensa pietà. Le organizzazioni chiedono soldi per curarli, per nutrirli e io mi sento in colpa a non dare nulla. Ma poi, parlando con gli amici e i conoscenti, girando per le strade, ascoltando le storie di persone impoverite, mi accorgo di quanta immensa miseria e sofferenza ci sia proprio accanto a noi qui, in Italia. Giovani che non trovano lavoro, gente licenziata, fabbriche che chiudono, mamme che non riescono a curare i propri figli perché si alzano presto al mattino, prendono un treno, vanno in ufficio e ritornano sfinite la sera. Vedo gente con la casa distrutta dal terremoto e sanno che non verrà ricostruita, vedo vecchi soli, ammalati e senza cure, vedo gente che un tempo era agiata e oggi ...

