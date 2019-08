Vigevano | peruviano fa pipì in strada | scatta multa da 3 300 euro

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 3 agosto 2019) Gabriele Laganà Una pattuglia della polizia locale ha sorpreso il giovane mentre orinava in una via del centro. In preda alla rabbia, ilha scagliato una bottiglia contro gli agenti La scorsa notte, un immigratoresidente a Milano è statoto dagli agenti della polizia locale diper atti contrari alla pubblica decenza, Lo straniero, che era in compagnia di alcuni ragazzi ecuadoriani, mentre passeggiava in via Mazzini, nel cuore della città lombarda, ha sentito il forte bisogno di urinare. La necessità era così urgente che il giovane si è abbassato i pantaloni e ha fattosul marciapiede, per di più rivolto verso la carreggiata. In quel momento in zona stava transitando una pattuglia della polizia locale che, notata la scena, è intervenuta. Prima ha lasciato “sfogare” lo straniero e, poi, lo ha fermatondolo per 3300. Gli agenti ...

