U&D | Eleonora e Oscar Branzani | spunta il terzo incomodo ed è un volto noto

Oscar Branzani - ex U&D - nonostante la crisi difende pubblicamente Eleonora : Negli ultimi giorni la coppia formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini ha fatto parlare il pubblico. Se all'inizio del mese l'ex corteggiatrice, tramite il suo profilo Instagram, aveva smentito le voci di un possibile matrimonio tra i due almeno "per ora"; negli ultimi giorni si è fatta sempre più insistente la voce di una presunta crisi tra i due: soprattutto perchè entrambi hanno smesso di postare foto e video insieme, ed hanno iniziato ...

U&D è crisi tra Eleonora ed Oscar - lei afferma : 'Vi chiedo tatto e rispetto' : Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani sono due ex volti noti di Uomini e Donne. I due ragazzi si sono conosciuti negli studi del programma di Maria De Filippi qualche anno fa. Tuttavia, dopo la fine del loro percorso non sono mai stati richiamati in trasmissione per raccontare come stessero procedendo le cose tra loro. Si presume che il motivo sia legato ad un astio in corso tra la coppia e la caporedattrice Raffaella Mennoia. Ad ogni modo, in ...

U&D - crisi tra Eleonora e Oscar Branzani : la conferma su Instagram : Dopo la vacanza in Sardegna, Eleonora e Oscar sono apparsi sempre più distanti. Aria di crisi? Sì, a confermarlo è proprio la giovane influencer. Soltanto poche settimane fa, i due ex protagonisti del dating show di Maria De Filippi apparivano felici e più innamorati che mai. ??Poi il silenzio e quella distanza che non è passata inosservata ai fan che, sempre più insistenti, chiedevano notizie della coppia. Così è arrivata l’amara confessione ...

U&D - Eleonora rompe il silenzio su Oscar : 'Situazione non trasparente e facile' : Tra le coppie più longeve che abbiamo visto formarsi nel corso degli ultimi anni a Uomini e donne, vi è sicuramente quella composta da Oscar e Eleonora. I due ormai sono felicemente fidanzati da tre anni e tra numerosi alti e bassi hanno portato avanti una relazione che ha fatto sognare il pubblico da casa. Eppure nelle ultime ore si sono rincorsi diversi rumors riguardanti una presunta crisi in corso tra i due ex volti di Uomini e donne. A ...

Ex U&D - Eleonora Rocchini sulla crisi con Oscar : 'Stiamo vivendo un momento non sereno' : Da alcuni giorni sul web si è parecchio parlato di una presunta crisi tra Eleonora Rocchini e Oscar Branzani. I fan di entrambi i ragazzi hanno iniziato a sospettare che qualcosa non andasse da quando i due hanno iniziato a non mostrarsi più insieme su Instagram da diversi giorni. Solitamente infatti, la coppia è molto affiata ed unita anche sui social, in cui è solita pubblicare foto e video. In molti hanno iniziato così a chiedere ai diretti ...

U&D - Eleonora Rocchini e Oscar Branzani forse in crisi : Eleonora Rocchini e Oscar Branzani formano sicuramente una delle coppie più amate di Uomini e Donne. I due, una volta abbandonato il programma alcuni anni fa, non si sono mai separati. Sul web entrambi si sono infatti sempre mostrati più felici e affiatati che mai, condividendo con i loro follower diversi momenti della loro vita quotidiana e dei loro momenti di relax. Da quello che emerge sul web però, Eleonora e Oscar potrebbero essere in ...

U&D : Eleonora smentisce le nozze con Oscar - Klaudia nega la storia con Frattesi : Sono gossip infondati quelli che sono circolati in questi giorni su due ex corteggiatrici di Uomini e Donne: Eleonora Rocchini, ad esempio, ha usato Instagram per smentire la voce che stava impazzando su un suo imminente matrimonio con Oscar Branzani. Klaudia Poznanska, invece, ha fatto sapere che è ancora single: non c'è nulla di vero, dunque, nella notizia che la vorrebbe molto vicina al centrocampista David Frattesi. Eleonora e Oscar non si ...

U&D - Eleonora Rocchini e Oscar non si sposeranno - lei spiega : 'Nessun matrimonio per ora' : In queste ore si sta molto parlando di una ex coppia di Uomini e Donne, ovvero quella formata da Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini. I due ragazzi erano già finiti nel mirino del gossip qualche settimana fa a causa di alcuni screzi con la caporedattrice del talk show Raffaella Mennoia. Ad ogni modo, a parte questa polemica, i due ragazzi stanno generando scalpore per un'altra questione. Di recente, Oscar ha pubblicato un video in cui sembra ...

U&D - Eleonora contro la redazione : 'Vi prendono in giro e voi ce l'avete con me e Oscar' : Da quando è stata ufficializzata la fine della breve relazione tra Alessio Campoli e Angela Nasti, molti ex protagonisti di Uomini e Donne si sono esposti per dire la loro: l'ultima in ordine di tempo, è stata Eleonora Rocchini. La fidanzata di Oscar Branzani ha puntato il dito soprattutto contro Raffaella Mennoia rea, secondo lei, di scegliere personaggi già popolari da mettere sul trono: la ragazza sostiene che la redattrice non può stupirsi ...