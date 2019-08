Fonte : calcioweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Roma, 3 ago. (AdnKronos Salute) (di Margherita Lopes) – di Margherita LopesSempre più giovani alle prese con lo ‘sballo alcolico’. “Recentemente in ospedale a Roma abbiamo avuto 3 adolescenti,di 12-13 anni, inricoverati in rianimazione”. A dirlo all’Adnkronos Salute è Alberto Villani, presidente della Sip (Società italiana di pediatria) e responsabile dell’Unità operativa complessa di pediatria generale e malattie infettive dell’Ospedale pediatricoo Gesù di Roma, allarmato dal binomio adolescenti-alcol. “Sono convinto – confida Villani – che i casi che arrivano sui giornali siano solo la punta dell’iceberg. Basta guardarsi intorno la sera, soprattutto nel fine settimana, per vedere quanti adolescenti, ancora”, affollano locali e chioschi “alle prese con il ...

marghiadnsal : 'Tre ragazzini in coma etilico al Bambin Gesù' - fisco24_info : 'Tre ragazzini in coma etilico al Bambin Gesù' : Alberto Villani, presidente della Società italiana di pediatria,… - News24Italy : #'Tre ragazzini in coma etilico al Bambin Gesù' -