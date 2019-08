Spiagge | su 15mila bagnini italiani | 1 su 5 è donna | cresce anche la presenza degli

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 3 agosto 2019) Ormai le donne hanno dimostrato ampiamente di saper fare lavori prima considerati (a torto) solo maschili. Un’altra prova a sostegno di questo è il fatto che tra i 14.750operativi in Italia (11 mila gli addetti al salvamento) 1 su 5 è. Secondo un’indagine di Cna Turismo e Commercio, infatti, se i maschi sono 12.390 (84% del totale), le donne sono 2.360, vale a dire il 16%, in crescita del 2% sull’anno scorso. Un lavoro impegnativo e di grande concentrazione di cui spesso si capisce l’importanza solo nel momento del pericolo estremo. Si tratta di un’attività per giovani, ma non per giovanissimi, perché richiede maturità e freddezza: solo il 35% del totale ha meno di 40 anni. Probabilmente alla base di questa crescita tutta al femminile, vi è la maggiore propensione delle donne verso alcune doti essenziali per l’attività, come le capacità ...